***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-515.193.369 -9.305.775Net Dönem Karı (Zararı)54.934.968 5.005.865NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-42.795.877 -1.367.406Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-9.794.748 -277.013Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-33.001.129 -1.090.393İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-569.823.366 -14.311.640Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-166 3.476.921Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.058.359 -3.483.286İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-570.881.559 -14.305.275FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-557.684.275 -10.673.181Alınan Temettü10 9.489.777 277.013Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33.001.129 1.090.393FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI596.597.149 -5.790.946Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.182.743.215 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-586.146.066 -5.790.946YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.403.780 -15.096.721NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.403.780 -15.096.721DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.049 15.099.770DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 81.406.829 3.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 81.711.801 3.049Diğer Alacaklar5 2.868.100 2.867.934Finansal Varlıklar14 601.349.942 30.468.383TOPLAM VARLIKLAR685.929.843 33.339.366YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.981.004 2.922.645TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.981.004 2.922.645TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)681.948.839 30.416.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 30.416.721 31.201.802Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)54.934.968 5.005.865Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.182.743.215 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-586.146.065 -5.790.946TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 681.948.839 30.416.721Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 9.489.776 277.013Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 17.011.145 3.411.373Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar33.001.129 1.090.393Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 16.397 770.908ESAS FAALİYET GELİRLERİ59.518.447 5.549.687Yönetim Ücretleri7 -4.221.731 -483.257Saklama Ücretleri7 -248.942 -38.286Denetim Ücretleri7 -2.876 -4.007Kurul Ücretleri7 -66.958 -6.038Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -28.225 -920Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -14.747 -11.314ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.583.479 -543.822ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)54.934.968 5.005.865NET DÖNEM KARI (ZARARI)54.934.968 5.005.865DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)54.934.968 5.005.865http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930857BIST