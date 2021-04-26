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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 13:32



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-515.193.369 -9.305.775
Net Dönem Karı (Zararı)
54.934.968 5.005.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.795.877 -1.367.406
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.794.748 -277.013
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.001.129 -1.090.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-569.823.366 -14.311.640
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-166 3.476.921
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.058.359 -3.483.286
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-570.881.559 -14.305.275
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-557.684.275 -10.673.181
Alınan Temettü
10 9.489.777 277.013
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33.001.129 1.090.393
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
596.597.149 -5.790.946
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.182.743.215 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-586.146.066 -5.790.946
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.403.780 -15.096.721
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.403.780 -15.096.721
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.049 15.099.770
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 81.406.829 3.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 81.711.801 3.049
Diğer Alacaklar
5 2.868.100 2.867.934
Finansal Varlıklar
14 601.349.942 30.468.383
TOPLAM VARLIKLAR
685.929.843 33.339.366
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.981.004 2.922.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.981.004 2.922.645
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
681.948.839 30.416.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 30.416.721 31.201.802
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.934.968 5.005.865
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.182.743.215 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-586.146.065 -5.790.946
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 681.948.839 30.416.721


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.489.776 277.013
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 17.011.145 3.411.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
33.001.129 1.090.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 16.397 770.908
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.518.447 5.549.687
Yönetim Ücretleri
7 -4.221.731 -483.257
Saklama Ücretleri
7 -248.942 -38.286
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -4.007
Kurul Ücretleri
7 -66.958 -6.038
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -28.225 -920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.747 -11.314
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.583.479 -543.822
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.934.968 5.005.865
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.934.968 5.005.865
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.934.968 5.005.865



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930857


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