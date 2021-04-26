***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 13:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.864.939
Net Dönem Karı (Zararı)
17.025.028
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-29.204
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.626
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-160.089
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.009.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.169.425
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
16.835.735
Alınan Faiz
10 16.578
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12.626
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.457.202
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12.961.813
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-29.419.015
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 407.737
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 407.737
Finansal Varlıklar
14 1.169.425
TOPLAM VARLIKLAR
1.577.162
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.009.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.009.336
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
567.826
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.025.028
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12.961.813
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-29.419.015
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 567.826
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 16.578
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 18.278.662
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12.626
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 1.588
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
18.309.454 0
Yönetim Ücretleri
7 -116.446
Saklama Ücretleri
7 -61.208
Denetim Ücretleri
7 -4.420
Kurul Ücretleri
7 -7.043
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -76.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -1.019.063
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.284.426
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.025.028 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.025.028 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.025.028 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930858
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