***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.864.939Net Dönem Karı (Zararı)17.025.028NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-29.204Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -16.578Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.626İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-160.089Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.009.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-1.169.425FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR16.835.735Alınan Faiz10 16.578Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.457.202Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit12.961.813Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-29.419.015YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)407.737NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)407.737DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 407.737Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 407.737Finansal Varlıklar14 1.169.425TOPLAM VARLIKLAR1.577.162YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.009.336TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.009.336TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)567.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.025.028Katılma Payı İhraç Tutarı (+)12.961.813Katılma Payı İade Tutarı (-)-29.419.015TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 567.826Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 16.578Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 18.278.662Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar12.626Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 1.588ESAS FAALİYET GELİRLERİ18.309.454 0Yönetim Ücretleri7 -116.446Saklama Ücretleri7 -61.208Denetim Ücretleri7 -4.420Kurul Ücretleri7 -7.043Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -76.246Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -1.019.063ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.284.426ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.025.028 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.025.028 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.025.028 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930858BIST