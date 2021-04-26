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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 13:58



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.388.613 3.755.422
Net Dönem Karı (Zararı)
4.036.556 2.221.025
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-2.192.873 -560.586
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.068.177 -361.460
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-124.696 -199.126
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-16.425.169 1.534.397
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.716 -788
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.432.885 1.535.185
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-14.581.486 3.194.836
Alınan Temettü
124.696 199.126
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.068.177 361.460
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.389.628 -3.754.969
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.366.463 7.414.991
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.976.835 -11.169.960
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.015 453
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.015 453
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
561 108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.576 561


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.576 561
Finansal Varlıklar
14 20.241.912 3.809.027
TOPLAM VARLIKLAR
20.243.488 3.809.588
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 11.264 3.548
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.264 3.548
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.232.224 3.806.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 3.806.040 5.339.984
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
4.036.556 2.221.025
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.366.463 7.414.991
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.976.835 -11.169.960
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.232.224 3.806.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
10 124.696 199.126
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.896.650 1.701.831
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.068.177 361.460
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.089.523 2.262.417
Yönetim Ücretleri
7 -24.817 -21.329
Saklama Ücretleri
7 -7.774 -7.517
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -2.518
Kurul Ücretleri
7 -2.524 -1.599
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -5.944 -158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -9.032 -8.271
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-52.967 -41.392
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.036.556 2.221.025
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
4.036.556 2.221.025
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
4.036.556 2.221.025



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930863


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