***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.388.613 3.755.422Net Dönem Karı (Zararı)4.036.556 2.221.025NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-2.192.873 -560.586Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.068.177 -361.460Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-124.696 -199.126İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-16.425.169 1.534.397Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler7.716 -788Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.432.885 1.535.185FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-14.581.486 3.194.836Alınan Temettü124.696 199.126Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.068.177 361.460FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.389.628 -3.754.969Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit16.366.463 7.414.991Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.976.835 -11.169.960YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.015 453NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.015 453DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ561 108DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.576 561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.576 561Finansal Varlıklar14 20.241.912 3.809.027TOPLAM VARLIKLAR20.243.488 3.809.588YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 11.264 3.548TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.264 3.548TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.232.224 3.806.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 3.806.040 5.339.984Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)4.036.556 2.221.025Katılma Payı İhraç Tutarı (+)16.366.463 7.414.991Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.976.835 -11.169.960TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.232.224 3.806.040Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 124.696 199.126Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.896.650 1.701.831Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.068.177 361.460ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.089.523 2.262.417Yönetim Ücretleri7 -24.817 -21.329Saklama Ücretleri7 -7.774 -7.517Denetim Ücretleri7 -2.876 -2.518Kurul Ücretleri7 -2.524 -1.599Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -5.944 -158Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -9.032 -8.271ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-52.967 -41.392ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.036.556 2.221.025NET DÖNEM KARI (ZARARI)4.036.556 2.221.025DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)4.036.556 2.221.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930863BIST