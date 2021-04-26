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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 13:58



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.469.256 -128.740.076
Net Dönem Karı (Zararı)
43.071.987 5.803.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.001.261 -5.043.714
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -16.383.133 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.618.128 -5.043.714
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.602.731 -134.543.901
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.138.671 93.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.741.402 -134.636.925
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-22.532.005 -133.783.790
Alınan Faiz
10 16.383.133 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
25.618.128 5.043.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.606.467 129.011.574
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
22.521.698 144.879.332
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-42.128.165 -15.867.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.211 271.498
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.211 271.498
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
271.498 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 134.287 271.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 134.287 271.498
Finansal Varlıklar
14 161.378.327 134.636.925
TOPLAM VARLIKLAR
161.512.614 134.908.423
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.231.695 93.024
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.231.695 93.024
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
158.280.919 134.815.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 134.815.399 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
43.071.987 5.803.825
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.521.698 144.879.332
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-42.128.165 -15.867.758
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 158.280.919 134.815.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 16.383.133 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 5.267.143 1.055.546
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
25.618.128 5.043.714
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.697 2.006
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
47.272.101 6.101.266
Yönetim Ücretleri
7 -866.709 -234.980
Saklama Ücretleri
7 -181.476 -45.102
Denetim Ücretleri
7 -9.943 -6.786
Kurul Ücretleri
7 -40.076 -2.489
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7,11 -3.101.910 -8.084
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.200.114 -297.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.071.987 5.803.825
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
43.071.987 5.803.825
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
43.071.987 5.803.825



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930864


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