***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI19.469.256 -128.740.076Net Dönem Karı (Zararı)43.071.987 5.803.825NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-42.001.261 -5.043.714Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -16.383.133 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-25.618.128 -5.043.714İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-23.602.731 -134.543.901Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.138.671 93.024İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-26.741.402 -134.636.925FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-22.532.005 -133.783.790Alınan Faiz10 16.383.133 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)25.618.128 5.043.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.606.467 129.011.574Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit22.521.698 144.879.332Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-42.128.165 -15.867.758YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-137.211 271.498NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-137.211 271.498DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ271.498 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 134.287 271.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 134.287 271.498Finansal Varlıklar14 161.378.327 134.636.925TOPLAM VARLIKLAR161.512.614 134.908.423YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.231.695 93.024TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.231.695 93.024TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)158.280.919 134.815.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 134.815.399 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)43.071.987 5.803.825Katılma Payı İhraç Tutarı (+)22.521.698 144.879.332Katılma Payı İade Tutarı (-)-42.128.165 -15.867.758TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 158.280.919 134.815.399Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 16.383.133 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 5.267.143 1.055.546Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar25.618.128 5.043.714Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 3.697 2.006ESAS FAALİYET GELİRLERİ47.272.101 6.101.266Yönetim Ücretleri7 -866.709 -234.980Saklama Ücretleri7 -181.476 -45.102Denetim Ücretleri7 -9.943 -6.786Kurul Ücretleri7 -40.076 -2.489Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7,11 -3.101.910 -8.084ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.200.114 -297.441ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.071.987 5.803.825NET DÖNEM KARI (ZARARI)43.071.987 5.803.825DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)43.071.987 5.803.825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930864BIST