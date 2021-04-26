***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 14:15
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.430.472 -23.909.317
Net Dönem Karı (Zararı)
51.078.879 4.141.358
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-36.161.339 -2.799.545
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -11.306.683 -856.426
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.854.656 -1.943.119
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-102.509.351 -28.050.675
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.608.454 25.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-107.117.805 -28.076.433
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-87.591.811 -26.708.862
Alınan Faiz
10 11.306.683 856.426
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.854.656 1.943.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.902.093 46.806.287
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
243.591.084 110.705.961
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-211.688.991 -63.899.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.528.379 22.896.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.528.379 22.896.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.896.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 3.368.591 22.896.970
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 3.368.591 22.896.970
Finansal Varlıklar
14 135.194.238 28.076.433
TOPLAM VARLIKLAR
138.562.829 50.973.403
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 4.634.212 25.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.634.212 25.758
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
133.928.617 50.947.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 50.947.645
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
51.078.879 4.141.358
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
243.591.084 110.705.961
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-211.688.991 -63.899.674
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 133.928.617 50.947.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 11.306.683 856.426
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 20.625.651 1.377.988
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
24.854.656 1.943.119
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 17.092 59.831
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
56.804.082 4.237.364
Yönetim Ücretleri
7 -834.247 -59.214
Saklama Ücretleri
7 -169.664 -20.100
Denetim Ücretleri
7 -6.924 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -35.001 -1.006
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -135.415 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -4.543.952 -8.875
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.725.203 -96.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
51.078.879 4.141.358
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
51.078.879 4.141.358
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
51.078.879 4.141.358
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930870
BIST