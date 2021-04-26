***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-51.430.472 -23.909.317Net Dönem Karı (Zararı)51.078.879 4.141.358NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-36.161.339 -2.799.545Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -11.306.683 -856.426Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.854.656 -1.943.119İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-102.509.351 -28.050.675Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler4.608.454 25.758İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-107.117.805 -28.076.433FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-87.591.811 -26.708.862Alınan Faiz10 11.306.683 856.426Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.854.656 1.943.119FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.902.093 46.806.287Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit243.591.084 110.705.961Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-211.688.991 -63.899.674YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.528.379 22.896.970NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.528.379 22.896.970DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.896.970DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 3.368.591 22.896.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 3.368.591 22.896.970Finansal Varlıklar14 135.194.238 28.076.433TOPLAM VARLIKLAR138.562.829 50.973.403YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 4.634.212 25.758TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)4.634.212 25.758TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)133.928.617 50.947.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 50.947.645Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)51.078.879 4.141.358Katılma Payı İhraç Tutarı (+)243.591.084 110.705.961Katılma Payı İade Tutarı (-)-211.688.991 -63.899.674TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 133.928.617 50.947.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 11.306.683 856.426Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 20.625.651 1.377.988Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar24.854.656 1.943.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 17.092 59.831ESAS FAALİYET GELİRLERİ56.804.082 4.237.364Yönetim Ücretleri7 -834.247 -59.214Saklama Ücretleri7 -169.664 -20.100Denetim Ücretleri7 -6.924 -6.811Kurul Ücretleri7 -35.001 -1.006Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -135.415 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -4.543.952 -8.875ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.725.203 -96.006ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.078.879 4.141.358NET DÖNEM KARI (ZARARI)51.078.879 4.141.358DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)51.078.879 4.141.358http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930870BIST