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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 14:15



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.339.955 -201.753.008
Net Dönem Karı (Zararı)
83.337.846 700.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-73.773.760 -14.075.493
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -28.109.814 -5.459.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-45.625.785 -8.616.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-38.161 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-131.677.800 -202.453.359
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.058.379 13.584.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-126.619.421 -216.038.097
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-122.113.714 -215.828.501
Alınan Temettü
38.160 0
Alınan Faiz
10 28.109.814 5.459.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
45.625.785 8.616.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
44.438.961 209.808.249
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
431.815.027 325.883.407
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-387.376.066 -116.075.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.900.994 8.055.241
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.900.994 8.055.241
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.055.241 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.154.247 8.055.241


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.154.247 8.055.241
Finansal Varlıklar
14 342.657.518 216.038.097
TOPLAM VARLIKLAR
346.811.765 224.093.338
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 8.526.359 13.584.738
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.526.359 13.584.738
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
338.285.406 210.508.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 210.508.600
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
83.337.845 700.351
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
431.815.027 325.883.407
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-387.376.066 -116.075.158
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 338.285.406 210.508.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 28.109.814 5.459.258
Temettü Gelirleri
38.161 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 47.640.017 1.348.501
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
45.625.785 8.616.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 118.303 378.819
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
121.532.080 15.802.813
Yönetim Ücretleri
7 -1.912.094 -498.859
Saklama Ücretleri
7 -348.031 -96.389
Denetim Ücretleri
7 -27.197 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -83.105 -11.413
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -133.580 -1.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -35.690.228 -14.487.745
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-38.194.235 -15.102.462
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
83.337.845 700.351
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
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Yarım 1.505 1.546 -4,07  
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Gümüş.Ons 26,05 26,07 0,04  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,02  
B. Petrol 64,44 64,44 -0,98  
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