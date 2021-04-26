***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.339.955 -201.753.008Net Dönem Karı (Zararı)83.337.846 700.351NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-73.773.760 -14.075.493Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -28.109.814 -5.459.258Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-45.625.785 -8.616.235Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-38.161 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-131.677.800 -202.453.359Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.058.379 13.584.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-126.619.421 -216.038.097FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-122.113.714 -215.828.501Alınan Temettü38.160 0Alınan Faiz10 28.109.814 5.459.258Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)45.625.785 8.616.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.438.961 209.808.249Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit431.815.027 325.883.407Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-387.376.066 -116.075.158YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.900.994 8.055.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.900.994 8.055.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.055.241 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 4.154.247 8.055.241Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.154.247 8.055.241Finansal Varlıklar14 342.657.518 216.038.097TOPLAM VARLIKLAR346.811.765 224.093.338YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.526.359 13.584.738TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.526.359 13.584.738TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)338.285.406 210.508.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 210.508.600Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)83.337.845 700.351Katılma Payı İhraç Tutarı (+)431.815.027 325.883.407Katılma Payı İade Tutarı (-)-387.376.066 -116.075.158TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 338.285.406 210.508.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 28.109.814 5.459.258Temettü Gelirleri38.161 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 47.640.017 1.348.501Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar45.625.785 8.616.235Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 118.303 378.819ESAS FAALİYET GELİRLERİ121.532.080 15.802.813Yönetim Ücretleri7 -1.912.094 -498.859Saklama Ücretleri7 -348.031 -96.389Denetim Ücretleri7 -27.197 -6.811Kurul Ücretleri7 -83.105 -11.413Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -133.580 -1.245Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -35.690.228 -14.487.745ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-38.194.235 -15.102.462ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)83.337.845 700.351NET DÖNEM KARI (ZARARI)