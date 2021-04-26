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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 14:29



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.816.276 -28.784.679
Net Dönem Karı (Zararı)
30.535.218 32.210.528
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.125.743 -16.094.015
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.569.643 -10.107.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.556.100 -5.986.501
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-48.351.494 -60.995.207
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5.508.787 -5.508.787
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.147 159.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.911.428 -55.646.163
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.942.019 -44.878.694
Alınan Faiz
10 8.569.643 10.107.514
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.556.100 5.986.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.599.113 27.733.821
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
388.178.613 322.136.376
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-361.579.500 -294.402.555
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.782.837 -1.050.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.782.837 -1.050.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.360.775 2.411.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 10.143.612 1.360.775


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 10.143.612 1.360.775
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 7.075
Ters Repo Alacakları
0 5.501.712
Finansal Varlıklar
14 178.673.998 124.762.570
TOPLAM VARLIKLAR
188.817.610 131.632.132
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 284.086 232.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
284.086 232.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
188.533.524 131.399.193


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Altın Gr. 474 474 -4,56  
Cumhuriyet 3.124 3.171 -21,00  
Tam 3.109 3.189 -14,85  
Yarım 1.502 1.543 -7,18  
Çeyrek 754 771 -3,59  
Gümüş.Ons 26,06 26,09 0,06  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 -0,05  
B. Petrol 64,25 64,25 -1,17  
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