***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.816.276 -28.784.679Net Dönem Karı (Zararı)30.535.218 32.210.528NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.125.743 -16.094.015Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -8.569.643 -10.107.514Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.556.100 -5.986.501İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-48.351.494 -60.995.207Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler5.508.787 -5.508.787Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler51.147 159.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-53.911.428 -55.646.163FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-29.942.019 -44.878.694Alınan Faiz10 8.569.643 10.107.514Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.556.100 5.986.501FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI26.599.113 27.733.821Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit388.178.613 322.136.376Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-361.579.500 -294.402.555YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.782.837 -1.050.858NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.782.837 -1.050.858DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.360.775 2.411.633DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 10.143.612 1.360.775Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 10.143.612 1.360.775Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 7.075Ters Repo Alacakları0 5.501.712Finansal Varlıklar14 178.673.998 124.762.570TOPLAM VARLIKLAR188.817.610 131.632.132YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 284.086 232.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)284.086 232.939TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)188.533.524 131.399.193Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan