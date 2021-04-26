***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.267.441 -14.888.312Net Dönem Karı (Zararı)35.482.352 14.664.604NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.390.551 -6.306.834Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.748.494 -1.132.315Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.603.844 -5.174.519Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-38.213 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-2.214.911 -29.552.916Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.779.387 86.203Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.237.623 -2.806.268İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.231.921 -26.832.851FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR26.876.890 -21.195.146Alınan Temettü38.213 0Alınan Faiz10 3.748.494 1.132.315Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.603.844 5.174.519FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.180.881 37.178.863Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 118.458.856Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-78.180.881 -81.279.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.913.440 22.290.551NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-44.913.440 22.290.551DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.063.363 26.772.812DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 4.149.923 49.063.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.149.923 49.063.363Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 2.779.387Diğer Alacaklar5 2.072 2.072Finansal Varlıklar14 42.557.893 34.325.972TOPLAM VARLIKLAR46.709.888 86.170.794YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.327.231 89.608TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.327.231 89.608TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.382.657 86.081.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 86.081.186 34.237.719Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)35.482.352 14.664.604Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 118.458.856Katılma Payı İade Tutarı (-)-78.180.881 -81.279.993TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)43.382.657 86.081.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.748.494 1.132.315Temettü Gelirleri38.213Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 33.169.064 11.744.919Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.603.844 5.174.519Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 366.330 -2.557.099ESAS FAALİYET GELİRLERİ39.925.945 15.494.654Yönetim Ücretleri7 -884.932 -711.149Saklama Ücretleri7 -138.444 -75.136Denetim Ücretleri7 -5.580 -5.348Kurul Ücretleri7 -19.754 -13.047Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -140.672 -17.435Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -3.254.211 -7.935ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.443.593 -830.050ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.482.352 14.664.604NET DÖNEM KARI (ZARARI)35.482.352 14.664.604DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)35.482.352 14.664.604http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930878BIST