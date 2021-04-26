***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 15:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.784.732 -358.070.041
Net Dönem Karı (Zararı)
190.020.902 84.184.592
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-182.916.995 -84.081.820
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.090.094 -4.435.396
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-175.687.177 -79.646.424
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.139.724 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-187.236.170 -442.254.633
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
36.583.167 -39.012.115
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
52.510 113.833
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-223.871.847 -403.356.351
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-180.132.263 -442.151.861
Alınan Temettü
2.139.724 0
Alınan Faiz
5.090.094 4.435.396
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
175.687.177 79.646.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.522.082 358.167.593
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10.920.734 358.167.593
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-398.652 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.306.814 97.552
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.306.814 97.552
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
97.552 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 13.404.366 97.552
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 13.404.366 97.552
Ters Repo Alacakları
0 39.012.115
Takas Alacakları
2.059.454 0
Diğer Alacaklar
5 369.494 0
Finansal Varlıklar
14 627.228.198 403.356.351
TOPLAM VARLIKLAR
643.061.512 442.466.018
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 166.343 113.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
166.343 113.833
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
642.895.169 442.352.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 442.352.185 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
190.020.902 84.184.592
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10.920.734 358.167.593
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-398.652 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 642.895.169 442.352.185
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 5.090.094 4.435.396
Temettü Gelirleri
2.139.724 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 8.293.509 670.900
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
175.687.177 79.646.424
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 40.541 2.612
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
191.251.045 84.755.332
Yönetim Ücretleri
7 -832.036 -340.178
Saklama Ücretleri
7 -169.242 -55.991
Denetim Ücretleri
7 -29.137 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -122.088 -20.019
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -60.408 -137.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -17.232 -10.026
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.230.143 -570.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
190.020.902 84.184.592
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
190.020.902 84.184.592
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
190.020.902 84.184.592
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930887
BIST