***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.784.732 -358.070.041Net Dönem Karı (Zararı)190.020.902 84.184.592NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-182.916.995 -84.081.820Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -5.090.094 -4.435.396Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-175.687.177 -79.646.424Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.139.724 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-187.236.170 -442.254.633Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler36.583.167 -39.012.115Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler52.510 113.833İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-223.871.847 -403.356.351FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-180.132.263 -442.151.861Alınan Temettü2.139.724 0Alınan Faiz5.090.094 4.435.396Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)175.687.177 79.646.424FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.522.082 358.167.593Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit10.920.734 358.167.593Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-398.652 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.306.814 97.552NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.306.814 97.552DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ97.552 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 13.404.366 97.552Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 13.404.366 97.552Ters Repo Alacakları0 39.012.115Takas Alacakları2.059.454 0Diğer Alacaklar5 369.494 0Finansal Varlıklar14 627.228.198 403.356.351TOPLAM VARLIKLAR643.061.512 442.466.018YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 166.343 113.833TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)166.343 113.833TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)642.895.169 442.352.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 442.352.185 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)190.020.902 84.184.592Katılma Payı İhraç Tutarı (+)10.920.734 358.167.593Katılma Payı İade Tutarı (-)-398.652 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 642.895.169 442.352.185Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.090.094 4.435.396Temettü Gelirleri2.139.724 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 8.293.509 670.900Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar175.687.177 79.646.424Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 40.541 2.612ESAS FAALİYET GELİRLERİ191.251.045 84.755.332Yönetim Ücretleri7 -832.036 -340.178Saklama Ücretleri7 -169.242 -55.991Denetim Ücretleri7 -29.137 -6.811Kurul Ücretleri7 -122.088 -20.019Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -60.408 -137.715Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -17.232 -10.026ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.230.143 -570.740ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)190.020.902 84.184.592NET DÖNEM KARI (ZARARI)190.020.902 84.184.592DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)190.020.902 84.184.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930887BIST