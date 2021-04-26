***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 15:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.624.645 -53.012.947
Net Dönem Karı (Zararı)
27.368.196 1.218.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.542.598 -1.299.234
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.778.931 -30
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
236.333 -1.299.204
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
53.256.449 -54.231.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.235.057 9.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
50.021.392 -54.240.748
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
75.082.047 -54.312.181
Alınan Faiz
10 5.778.931 30
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-236.333 1.299.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-80.201.408 53.161.310
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
28.957.033 53.161.310
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-109.158.441 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.237 148.363
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
423.237 148.363
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
148.363 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 571.600 148.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 571.600 148.363
Finansal Varlıklar
14 4.219.356 54.240.748
TOPLAM VARLIKLAR
4.790.956 54.389.111
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 3.244.805 9.748
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.244.805 9.748
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.546.151 54.379.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 54.379.363 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
27.368.196 1.218.053
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
28.957.033 53.161.310
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-109.158.441 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 1.546.151 54.379.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 5.778.931 30
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 25.353.558 -68.308
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-236.333 1.299.204
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 397 111
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
30.896.553 1.231.037
Yönetim Ücretleri
7 -179.928 -5.505
Saklama Ücretleri
7 -112.160 -1.743
Denetim Ücretleri
7 -4.602 -2.500
Kurul Ücretleri
7 -13.599 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -51 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -3.218.017 -3.236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.528.357 -12.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.368.196 1.218.053
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
27.368.196 1.218.053
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
27.368.196 1.218.053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930888
BIST