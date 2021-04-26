***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.624.645 -53.012.947Net Dönem Karı (Zararı)27.368.196 1.218.053NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-5.542.598 -1.299.234Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -5.778.931 -30Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler236.333 -1.299.204İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER53.256.449 -54.231.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.235.057 9.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler50.021.392 -54.240.748FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR75.082.047 -54.312.181Alınan Faiz10 5.778.931 30Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-236.333 1.299.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-80.201.408 53.161.310Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit28.957.033 53.161.310Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-109.158.441 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)423.237 148.363NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)423.237 148.363DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ148.363 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 571.600 148.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 571.600 148.363Finansal Varlıklar14 4.219.356 54.240.748TOPLAM VARLIKLAR4.790.956 54.389.111YÜKÜMLÜLÜKLERTakas Borçları5 3.244.805 9.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.244.805 9.748TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)1.546.151 54.379.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 54.379.363 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)27.368.196 1.218.053Katılma Payı İhraç Tutarı (+)28.957.033 53.161.310Katılma Payı İade Tutarı (-)-109.158.441 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 1.546.151 54.379.363Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.778.931 30Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 25.353.558 -68.308Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-236.333 1.299.204Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 397 111ESAS FAALİYET GELİRLERİ30.896.553 1.231.037Yönetim Ücretleri7 -179.928 -5.505Saklama Ücretleri7 -112.160 -1.743Denetim Ücretleri7 -4.602 -2.500Kurul Ücretleri7 -13.599 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -51 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -3.218.017 -3.236ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.528.357 -12.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)27.368.196 1.218.053NET DÖNEM KARI (ZARARI)27.368.196 1.218.053DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)27.368.196 1.218.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930888BIST