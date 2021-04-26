***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.857.080 438.165Net Dönem Karı (Zararı)11.253.938 438.126NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.678.377 -336.401Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.785.269 -347.655Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.893.108 11.254İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-15.111.018 39Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.010.188 39İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-16.121.206 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-8.535.457 101.764Alınan Faiz10 1.785.269 347.655Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.893.108 -11.254FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.919.402 -361.522Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit7.099.999 20.574.135Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.180.597 -20.935.657YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.322 76.643NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)62.322 76.643DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ76.643 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 138.965 76.643Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 138.965 76.643Finansal Varlıklar14 16.121.206 0TOPLAM VARLIKLAR16.260.171 76.643YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.010.227 39TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.010.227 39TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)15.249.944 76.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 76.604Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)11.253.938 438.126Katılma Payı İhraç Tutarı (+)7.099.999 20.574.135Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.180.597 -20.935.657TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 15.249.944 76.604Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri10 1.785.269 347.655Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 7.731.276 135.274Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.893.108 -11.254Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 6.011 5.661ESAS FAALİYET GELİRLERİ12.415.664 477.336Yönetim Ücretleri7 -85.031 -13.571Saklama Ücretleri7 -56.677 -10.374Denetim Ücretleri7 -2.876 -6.785Kurul Ücretleri7 -6.461 -71Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -15.585 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -995.096 -8.409ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.161.726 -39.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.253.938 438.126NET DÖNEM KARI (ZARARI)11.253.938 438.126DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)11.253.938 438.126http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930889BIST