***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 15:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.857.080 438.165
Net Dönem Karı (Zararı)
11.253.938 438.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.678.377 -336.401
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.785.269 -347.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.893.108 11.254
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-15.111.018 39
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.010.188 39
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.121.206 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.535.457 101.764
Alınan Faiz
10 1.785.269 347.655
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.893.108 -11.254
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.919.402 -361.522
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
7.099.999 20.574.135
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.180.597 -20.935.657
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.322 76.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
62.322 76.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
76.643 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 138.965 76.643
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 138.965 76.643
Finansal Varlıklar
14 16.121.206 0
TOPLAM VARLIKLAR
16.260.171 76.643
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.010.227 39
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.010.227 39
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
15.249.944 76.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 76.604
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11.253.938 438.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
7.099.999 20.574.135
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.180.597 -20.935.657
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 15.249.944 76.604
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
10 1.785.269 347.655
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.731.276 135.274
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.893.108 -11.254
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.011 5.661
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
12.415.664 477.336
Yönetim Ücretleri
7 -85.031 -13.571
Saklama Ücretleri
7 -56.677 -10.374
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -6.785
Kurul Ücretleri
7 -6.461 -71
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -15.585 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -995.096 -8.409
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.161.726 -39.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.253.938 438.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.253.938 438.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11.253.938 438.126
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930889
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