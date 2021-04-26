***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-205.046.072 -71.479.792Net Dönem Karı (Zararı)38.007.940 1.933.525NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-31.638.324 -2.291.621Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.695.683 -225.346Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-24.068.087 -1.988.572Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3.874.554 -77.703İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-243.054.012 -73.413.317Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-74.859.974 -5.663.508Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.270.246 7.467.600İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-171.464.284 -75.217.409FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-236.684.396 -73.771.413Alınan Temettü3.874.554 77.703Alınan Faiz10 3.695.683 225.346Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.068.087 1.988.572FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI211.102.114 71.488.679Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit495.729.358 73.335.292Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-284.627.244 -1.846.613YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.056.042 8.887NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.056.042 8.887DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.887 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 6.064.929 8.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 6.064.929 8.887Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 45.478.168 4.706.576Takas Alacakları32.753.692 956.932Finansal Varlıklar14 248.973.314 75.217.409TOPLAM VARLIKLAR333.270.103 80.889.804YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 10.737.846 7.467.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)10.737.846 7.467.600TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)322.532.257 73.422.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 73.422.204 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)38.007.940 1.933.525Katılma Payı İhraç Tutarı (+)495.729.358 73.335.292Katılma Payı İade Tutarı (-)-284.627.245 -1.846.613TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 322.532.257 73.422.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.695.683 225.346Temettü Gelirleri10 3.874.554 77.703Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 11.163.384 -164.190Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar24.068.087 1.988.572Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 267.008 121ESAS FAALİYET GELİRLERİ43.068.716 2.127.552Yönetim Ücretleri7 -4.053.047 -126.778Saklama Ücretleri7 -184.163 -6.602Denetim Ücretleri7 -8.476 -6.811Kurul Ücretleri7 -55.519 -266Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -730.489 -43.006Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -29.082 -10.564ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-5.060.776 -194.027ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.007.940 1.933.525NET DÖNEM KARI (ZARARI)38.007.940 1.933.525DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)38.007.940 1.933.525http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930890BIST