***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 15:18
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.046.072 -71.479.792
Net Dönem Karı (Zararı)
38.007.940 1.933.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-31.638.324 -2.291.621
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.695.683 -225.346
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-24.068.087 -1.988.572
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.874.554 -77.703
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-243.054.012 -73.413.317
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-74.859.974 -5.663.508
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.270.246 7.467.600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-171.464.284 -75.217.409
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-236.684.396 -73.771.413
Alınan Temettü
3.874.554 77.703
Alınan Faiz
10 3.695.683 225.346
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.068.087 1.988.572
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
211.102.114 71.488.679
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
495.729.358 73.335.292
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-284.627.244 -1.846.613
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.056.042 8.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.056.042 8.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.887 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 6.064.929 8.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 6.064.929 8.887
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.478.168 4.706.576
Takas Alacakları
32.753.692 956.932
Finansal Varlıklar
14 248.973.314 75.217.409
TOPLAM VARLIKLAR
333.270.103 80.889.804
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 10.737.846 7.467.600
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.737.846 7.467.600
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
322.532.257 73.422.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 73.422.204 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.007.940 1.933.525
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
495.729.358 73.335.292
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-284.627.245 -1.846.613
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 322.532.257 73.422.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.695.683 225.346
Temettü Gelirleri
10 3.874.554 77.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.163.384 -164.190
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
24.068.087 1.988.572
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 267.008 121
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
43.068.716 2.127.552
Yönetim Ücretleri
7 -4.053.047 -126.778
Saklama Ücretleri
7 -184.163 -6.602
Denetim Ücretleri
7 -8.476 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -55.519 -266
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -730.489 -43.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -29.082 -10.564
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.060.776 -194.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.007.940 1.933.525
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.007.940 1.933.525
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.007.940 1.933.525
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930890
BIST