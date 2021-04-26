***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI66.365.323 -139.346.578Net Dönem Karı (Zararı)34.620.891 8.916.530NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-23.129.125 129.123.657Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -7.355.508 -4.259.465Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-15.773.617 133.383.122İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER31.744.432 -148.263.108Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.421.067 90.032İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler29.323.365 -148.353.140FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR43.236.198 -10.222.921Alınan Faiz10 7.355.508 4.259.465Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)15.773.617 -133.383.122FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-61.077.780 129.290.471Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit164.885.769 335.895.423Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-225.963.549 -206.604.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.287.543 -10.056.107NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.287.543 -10.056.107DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ303.707 10.359.814DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 5.591.250 303.707Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 5.591.250 303.707Finansal Varlıklar14 135.976.205 165.299.570TOPLAM VARLIKLAR141.567.455 165.603.277YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 2.528.949 107.882TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)2.528.949 107.882TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)139.038.506 165.495.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 165.495.395 27.288.394Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)34.620.891 8.916.530Katılma Payı İhraç Tutarı (+)164.885.769 335.895.423Katılma Payı İade Tutarı (-)-225.963.549 -206.604.952TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 139.038.506 165.495.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 7.355.508 4.259.465Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 15.662.761 138.675.664Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar15.773.617 -133.383.122Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 21.755 155.452ESAS FAALİYET GELİRLERİ38.813.641 9.707.459Yönetim Ücretleri7 -779.395 -611.671Saklama Ücretleri7 -151.520 -119.849Denetim Ücretleri7 -8.545 -6.098Kurul Ücretleri7 -37.207 -21.170Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 0 -19.921Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -3.216.083 -12.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-4.192.750 -790.929ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.620.891 8.916.530NET DÖNEM KARI (ZARARI)34.620.891 8.916.530DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)34.620.891 8.916.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930892BIST