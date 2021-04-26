***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 15:27
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.365.323 -139.346.578
Net Dönem Karı (Zararı)
34.620.891 8.916.530
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.129.125 129.123.657
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.355.508 -4.259.465
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.773.617 133.383.122
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
31.744.432 -148.263.108
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.421.067 90.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
29.323.365 -148.353.140
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
43.236.198 -10.222.921
Alınan Faiz
10 7.355.508 4.259.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15.773.617 -133.383.122
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.077.780 129.290.471
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
164.885.769 335.895.423
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-225.963.549 -206.604.952
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.287.543 -10.056.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.287.543 -10.056.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.707 10.359.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 5.591.250 303.707
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 5.591.250 303.707
Finansal Varlıklar
14 135.976.205 165.299.570
TOPLAM VARLIKLAR
141.567.455 165.603.277
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 2.528.949 107.882
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.528.949 107.882
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
139.038.506 165.495.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 165.495.395 27.288.394
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
34.620.891 8.916.530
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
164.885.769 335.895.423
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-225.963.549 -206.604.952
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 139.038.506 165.495.395
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 7.355.508 4.259.465
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 15.662.761 138.675.664
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
15.773.617 -133.383.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 21.755 155.452
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
38.813.641 9.707.459
Yönetim Ücretleri
7 -779.395 -611.671
Saklama Ücretleri
7 -151.520 -119.849
Denetim Ücretleri
7 -8.545 -6.098
Kurul Ücretleri
7 -37.207 -21.170
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 0 -19.921
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -3.216.083 -12.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.192.750 -790.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.620.891 8.916.530
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
34.620.891 8.916.530
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
34.620.891 8.916.530
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930892
BIST