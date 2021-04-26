***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 15:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.852.096 -1.531.113
Net Dönem Karı (Zararı)
6.680.077 3.460.664
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.369.562 -2.867.799
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.307.593 -1.219.609
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.022.180 -1.576.730
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-39.789 -71.460
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.532.173 -4.992.137
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-23.399 -4.713
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.593 1.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.519.367 -4.989.150
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.221.658 -4.399.272
Alınan Temettü
39.789 71.460
Alınan Faiz
10 1.307.593 1.219.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.022.180 1.576.730
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.807.957 399.999
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.072.946 399.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.264.989 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
955.861 -1.131.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
955.861 -1.131.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.774 1.156.888
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 981.635 25.774
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 981.635 25.774
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
32.176 6.438
Diğer Alacaklar
5 0 2.339
Finansal Varlıklar
14 24.292.224 15.772.857
TOPLAM VARLIKLAR
25.306.035 15.807.408
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 22.603 12.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.603 12.010
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.283.432 15.795.398
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 15.795.398 11.934.735
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.680.077 9.072.946 399.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.264.989 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 25.283.432 15.795.398
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.307.594 1.219.609
Temettü Gelirleri
10 39.789 71.460
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 2.563.380 722.891
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.022.180 1.576.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.179 4.779
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
6.935.122 3.595.469
Yönetim Ücretleri
7 -146.055 -83.522
Saklama Ücretleri
7 -70.784 -31.937
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -2.518
Kurul Ücretleri
7 -5.838 -2.677
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -19.468 -4.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -10.024 -9.267
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-255.045 -134.805
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.680.077 3.460.664
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.680.077 3.460.664
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.680.077 3.460.664
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930895
BIST