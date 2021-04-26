***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.852.096 -1.531.113Net Dönem Karı (Zararı)6.680.077 3.460.664NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.369.562 -2.867.799Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.307.593 -1.219.609Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.022.180 -1.576.730Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-39.789 -71.460İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-8.532.173 -4.992.137Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-23.399 -4.713Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.593 1.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.519.367 -4.989.150FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-6.221.658 -4.399.272Alınan Temettü39.789 71.460Alınan Faiz10 1.307.593 1.219.969Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.022.180 1.576.730FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.807.957 399.999Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.072.946 399.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.264.989 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)955.861 -1.131.114NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)955.861 -1.131.114DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.774 1.156.888DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 981.635 25.774Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 981.635 25.774Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri32.176 6.438Diğer Alacaklar5 0 2.339Finansal Varlıklar14 24.292.224 15.772.857TOPLAM VARLIKLAR25.306.035 15.807.408YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 22.603 12.010TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.603 12.010TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.283.432 15.795.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 15.795.398 11.934.735Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.680.077 9.072.946 399.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.264.989 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 25.283.432 15.795.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.307.594 1.219.609Temettü Gelirleri10 39.789 71.460Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 2.563.380 722.891Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.022.180 1.576.730Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 2.179 4.779ESAS FAALİYET GELİRLERİ6.935.122 3.595.469Yönetim Ücretleri7 -146.055 -83.522Saklama Ücretleri7 -70.784 -31.937Denetim Ücretleri7 -2.876 -2.518Kurul Ücretleri7 -5.838 -2.677Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -19.468 -4.884Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -10.024 -9.267ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-255.045 -134.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.680.077 3.460.664NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.680.077 3.460.664DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.680.077 3.460.664http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930895BIST