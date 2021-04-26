***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.439.694 -12.589.250Net Dönem Karı (Zararı)17.211.047 6.437.793NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-7.017.960 -6.440.584Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 0 -363Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.564.179 -5.809.142Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-453.781 -631.079İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-28.650.741 -19.027.043Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler10.519 12.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-28.661.260 -19.039.068FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-18.457.654 -19.029.834Alınan Temettü453.781 631.079Alınan Faiz10 0 363Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.564.179 5.809.142FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.640.800 12.605.956Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11.640.800 12.605.956Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)201.106 16.706NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)201.106 16.706DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.706DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 217.812 16.706Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 217.812 16.706Finansal Varlıklar14 47.700.328 19.039.068TOPLAM VARLIKLAR47.918.140 19.055.774YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 22.544 12.025TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.544 12.025TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)47.895.596 19.043.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 19.043.749 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.211.047 6.437.793Katılma Payı İhraç Tutarı (+)11.640.800 12.605.956TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 47.895.596 19.043.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 0 363Temettü Gelirleri453.781 631.079Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 10.383.416 54.682Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar6.564.179 5.809.142Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3.697 208ESAS FAALİYET GELİRLERİ17.405.073 6.495.474Yönetim Ücretleri7 -87.831 -28.057Saklama Ücretleri7 -42.301 -12.017Denetim Ücretleri7 -2.876 -6.811Kurul Ücretleri7 -6.656 -897Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -23.785 -767Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -30.577 -9.132ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-194.026 -57.681ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.211.047 6.437.793NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.211.047 6.437.793DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.211.047 6.437.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930896BIST