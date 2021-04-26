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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 15:45



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.439.694 -12.589.250
Net Dönem Karı (Zararı)
17.211.047 6.437.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.017.960 -6.440.584
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -363
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-6.564.179 -5.809.142
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-453.781 -631.079
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-28.650.741 -19.027.043
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.519 12.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-28.661.260 -19.039.068
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.457.654 -19.029.834
Alınan Temettü
453.781 631.079
Alınan Faiz
10 0 363
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.564.179 5.809.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.640.800 12.605.956
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.640.800 12.605.956
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.106 16.706
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
201.106 16.706
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.706
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 217.812 16.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 217.812 16.706
Finansal Varlıklar
14 47.700.328 19.039.068
TOPLAM VARLIKLAR
47.918.140 19.055.774
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.544 12.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.544 12.025
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.895.596 19.043.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 19.043.749 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.211.047 6.437.793
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.640.800 12.605.956
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 47.895.596 19.043.749


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 0 363
Temettü Gelirleri
453.781 631.079
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 10.383.416 54.682
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
6.564.179 5.809.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3.697 208
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.405.073 6.495.474
Yönetim Ücretleri
7 -87.831 -28.057
Saklama Ücretleri
7 -42.301 -12.017
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -6.656 -897
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -23.785 -767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -30.577 -9.132
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-194.026 -57.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.211.047 6.437.793
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.211.047 6.437.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.211.047 6.437.793



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930896


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