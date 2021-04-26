***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.146.084 -2.726.003Net Dönem Karı (Zararı)-2.275.627 344.511NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.009.445 -215.023Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -357.887 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.367.332 -215.023İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-6.870.457 -3.070.514Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler223.168 13.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.093.625 -3.083.614FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-7.136.639 -2.941.026Alınan Faiz10 357.887 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.367.332 215.023FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.519.637 7.366.859Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.519.637 7.366.859YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.626.447 4.640.856NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.626.447 4.640.856DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.640.856DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 14.409 4.640.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 14.409 4.640.856Finansal Varlıklar14 10.177.239 3.083.614TOPLAM VARLIKLAR10.191.648 7.724.470YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 236.268 13.100TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)236.268 13.100TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.955.380 7.711.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 7.711.370 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-2.275.627 344.511Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.519.637 7.366.859Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9.955.380 7.711.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 357.887 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 48.389 142.929Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.367.332 215.023Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 1.771 9.242ESAS FAALİYET GELİRLERİ-1.959.285 367.194Yönetim Ücretleri7 -46.406 -6.819Saklama Ücretleri7 -32.718 -2.662Denetim Ücretleri7 -2.876 -6.785Kurul Ücretleri7 -2.087 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7,11 -232.255 -6.417ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-316.342 -22.683ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.275.627 344.511NET DÖNEM KARI (ZARARI)-2.275.627 344.511DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-2.275.627 344.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930894BIST