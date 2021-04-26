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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 15:45



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.146.084 -2.726.003
Net Dönem Karı (Zararı)
-2.275.627 344.511
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.009.445 -215.023
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -357.887 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.367.332 -215.023
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-6.870.457 -3.070.514
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
223.168 13.100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.093.625 -3.083.614
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.136.639 -2.941.026
Alınan Faiz
10 357.887 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.367.332 215.023
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.519.637 7.366.859
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.519.637 7.366.859
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.626.447 4.640.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.626.447 4.640.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.640.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 14.409 4.640.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.409 4.640.856
Finansal Varlıklar
14 10.177.239 3.083.614
TOPLAM VARLIKLAR
10.191.648 7.724.470
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 236.268 13.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
236.268 13.100
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.955.380 7.711.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 7.711.370 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-2.275.627 344.511
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.519.637 7.366.859
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9.955.380 7.711.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 357.887 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 48.389 142.929
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.367.332 215.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.771 9.242
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.959.285 367.194
Yönetim Ücretleri
7 -46.406 -6.819
Saklama Ücretleri
7 -32.718 -2.662
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -6.785
Kurul Ücretleri
7 -2.087 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7,11 -232.255 -6.417
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-316.342 -22.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.275.627 344.511
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.275.627 344.511
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.275.627 344.511



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930894


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