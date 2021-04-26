***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.940.293 -12.143.789Net Dönem Karı (Zararı)5.194.609 1.505.700NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.939.426 -1.672.036Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -51.134 -113.885Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.888.292 -1.558.151İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-7.134.902 -13.649.489Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.890 10.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-7.138.792 -13.659.686FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.879.719 -13.815.825Alınan Faiz10 51.134 113.885Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.888.292 1.558.151FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.951.893 12.145.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.951.893 12.145.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.600 1.211NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.600 1.211DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.211 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.811 1.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 12.811 1.211Finansal Varlıklar14 20.798.478 13.659.686TOPLAM VARLIKLAR20.811.289 13.660.897YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 14.087 10.197TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)14.087 10.197TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)20.797.202 13.650.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 13.650.700 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)5.194.609 1.505.700Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.951.893 12.145.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)20.797.202 13.650.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 51.134 113.885Temettü Gelirleri254.401Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.145.006 -112.059Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.888.292 1.558.151Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler4 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ5.338.837 1.559.977Yönetim Ücretleri7 -56.953 -24.409Saklama Ücretleri7 -35.484 -11.181Denetim Ücretleri7 -2.876 -6.811Kurul Ücretleri7 -3.956 -778Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -14.793 -1.976Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7 -30.166 -9.122ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-144.228 -54.277ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.194.609 1.505.700NET DÖNEM KARI (ZARARI)5.194.609 1.505.700DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)5.194.609 1.505.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930932BIST