***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 17:14
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.940.293 -12.143.789
Net Dönem Karı (Zararı)
5.194.609 1.505.700
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.939.426 -1.672.036
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -51.134 -113.885
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.888.292 -1.558.151
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-7.134.902 -13.649.489
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.890 10.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.138.792 -13.659.686
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.879.719 -13.815.825
Alınan Faiz
10 51.134 113.885
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.888.292 1.558.151
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.951.893 12.145.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.951.893 12.145.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.600 1.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.600 1.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.211 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.811 1.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 12.811 1.211
Finansal Varlıklar
14 20.798.478 13.659.686
TOPLAM VARLIKLAR
20.811.289 13.660.897
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 14.087 10.197
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.087 10.197
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.797.202 13.650.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 13.650.700 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
5.194.609 1.505.700
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.951.893 12.145.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.797.202 13.650.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 51.134 113.885
Temettü Gelirleri
254.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.145.006 -112.059
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.888.292 1.558.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
5.338.837 1.559.977
Yönetim Ücretleri
7 -56.953 -24.409
Saklama Ücretleri
7 -35.484 -11.181
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -3.956 -778
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -14.793 -1.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7 -30.166 -9.122
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-144.228 -54.277
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.194.609 1.505.700
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
5.194.609 1.505.700
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
5.194.609 1.505.700
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930932
BIST