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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 17:14



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.794.808 -46.914.924
Net Dönem Karı (Zararı)
10.071.699 32.221.909
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.215.173 -31.170.327
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.780.159 -7.519.599
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34.995.332 -23.650.728
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
127.723.109 -79.136.833
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
55.878 -55.878
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.440 23.960
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
127.697.671 -79.104.915
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ULAS 4,84 3.365.652 % 10,00  
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Tam 3.108 3.188 -15,34  
Yarım 1.502 1.542 -7,42  
Çeyrek 753 771 -3,71  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 0,14  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,03  
B. Petrol 65,07 65,07 -0,35  
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