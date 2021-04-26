***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI137.794.808 -46.914.924Net Dönem Karı (Zararı)10.071.699 32.221.909NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER25.215.173 -31.170.327Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -9.780.159 -7.519.599Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler34.995.332 -23.650.728İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER127.723.109 -79.136.833Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler55.878 -55.878Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-30.440 23.960İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler127.697.671 -79.104.915