***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 17:23
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.498.240 -5.393.224
Net Dönem Karı (Zararı)
14.866.726 4.440.488
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.707.209 -4.213.769
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.864.678 -3.961.529
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.842.531 -252.240
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-42.364.966 -9.833.712
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.276.901 5.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-43.641.867 -9.839.628
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-42.205.449 -9.606.993
Alınan Faiz
10 2.864.678 3.961.529
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.842.531 252.240
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.026.802 5.900.011
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
40.542.773 36.691.023
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-13.515.971 -30.791.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-471.438 506.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-471.438 506.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
506.787 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 35.349 506.787
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 35.349 506.787
Finansal Varlıklar
14 53.481.495 9.839.628
TOPLAM VARLIKLAR
53.516.844 10.346.415
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.282.817 5.916
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.282.817 5.916
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.234.027 10.340.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 10.340.499 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
14.866.726 4.440.488
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
40.542.773 36.691.023
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-13.515.971 -30.791.012
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.234.027 10.340.499
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.864.678 3.961.529
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.589.073 341.980
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11.842.531 252.240
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.296.282 4.555.749
Yönetim Ücretleri
7 -95.172 -65.482
Saklama Ücretleri
7 -57.661 -31.171
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -2.509
Kurul Ücretleri
7 -8.026 -3.903
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7,11 -1.265.821 -12.196
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.429.556 -115.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.866.726 4.440.488
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
14.866.726 4.440.488
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
14.866.726 4.440.488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930939
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