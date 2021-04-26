***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.498.240 -5.393.224Net Dönem Karı (Zararı)14.866.726 4.440.488NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14.707.209 -4.213.769Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.864.678 -3.961.529Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.842.531 -252.240İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-42.364.966 -9.833.712Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.276.901 5.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-43.641.867 -9.839.628FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-42.205.449 -9.606.993Alınan Faiz10 2.864.678 3.961.529Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.842.531 252.240FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.026.802 5.900.011Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit40.542.773 36.691.023Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-13.515.971 -30.791.012YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-471.438 506.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-471.438 506.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ506.787 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 35.349 506.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 35.349 506.787Finansal Varlıklar14 53.481.495 9.839.628TOPLAM VARLIKLAR53.516.844 10.346.415YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.282.817 5.916TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.282.817 5.916TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)52.234.027 10.340.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 10.340.499 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)14.866.726 4.440.488Katılma Payı İhraç Tutarı (+)40.542.773 36.691.023Katılma Payı İade Tutarı (-)-13.515.971 -30.791.012TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)52.234.027 10.340.499Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.864.678 3.961.529Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.589.073 341.980Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar11.842.531 252.240ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.296.282 4.555.749Yönetim Ücretleri7 -95.172 -65.482Saklama Ücretleri7 -57.661 -31.171Denetim Ücretleri7 -2.876 -2.509Kurul Ücretleri7 -8.026 -3.903Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7,11 -1.265.821 -12.196ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.429.556 -115.261ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.866.726 4.440.488NET DÖNEM KARI (ZARARI)14.866.726 4.440.488DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)14.866.726 4.440.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930939BIST