***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.326.055 -13.348.472Net Dönem Karı (Zararı)2.783.943 2.215.061NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-933.842 -2.509.141Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -661.551 -2.151.088Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-272.291 -358.053İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER5.542.112 -15.563.533Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.045 11.567İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler5.545.157 -15.575.100FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR7.392.213 -15.857.613Alınan Faiz10 661.551 2.151.088Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)272.291 358.053FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.640.956 13.349.441Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 15.354.999Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-6.640.956 -2.005.558YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.685.099 969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.685.099 969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ969 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.686.068 969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.686.068 969Finansal Varlıklar14 10.029.943 15.575.100TOPLAM VARLIKLAR11.716.011 15.576.069YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.521 11.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.521 11.567TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)11.707.490 15.564.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 15.564.502 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.783.943 2.215.061Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 15.354.999Katılma Payı İade Tutarı (-)-6.640.955 -2.005.558TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 11.707.490 15.564.502Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 661.551 2.151.088Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.961.590 -216.288Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar272.291 358.053Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 24 3.451ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.895.456 2.296.304Yönetim Ücretleri7 -39.463 -34.150Saklama Ücretleri7 -12.168 -10.596Denetim Ücretleri7 -2.876 -6.811Kurul Ücretleri7 -3.327 -1.390Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.676 -18.558Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -49.003 -9.738ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-111.513 -81.243ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.783.943 2.215.061NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.783.943 2.215.061DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.783.943 2.215.061http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930941BIST