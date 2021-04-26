***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 17:32
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.326.055 -13.348.472
Net Dönem Karı (Zararı)
2.783.943 2.215.061
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-933.842 -2.509.141
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -661.551 -2.151.088
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-272.291 -358.053
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
5.542.112 -15.563.533
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.045 11.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.545.157 -15.575.100
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.392.213 -15.857.613
Alınan Faiz
10 661.551 2.151.088
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
272.291 358.053
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.640.956 13.349.441
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 15.354.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-6.640.956 -2.005.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.685.099 969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.685.099 969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
969 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.686.068 969
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.686.068 969
Finansal Varlıklar
14 10.029.943 15.575.100
TOPLAM VARLIKLAR
11.716.011 15.576.069
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.521 11.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.521 11.567
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.707.490 15.564.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 15.564.502 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.783.943 2.215.061
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 15.354.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-6.640.955 -2.005.558
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 11.707.490 15.564.502
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 661.551 2.151.088
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.961.590 -216.288
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
272.291 358.053
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 24 3.451
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.895.456 2.296.304
Yönetim Ücretleri
7 -39.463 -34.150
Saklama Ücretleri
7 -12.168 -10.596
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -3.327 -1.390
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.676 -18.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -49.003 -9.738
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-111.513 -81.243
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.783.943 2.215.061
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.783.943 2.215.061
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.943 2.215.061
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930941
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