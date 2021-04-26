***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 13:59
-84.784.989 17.770.626
Net Dönem Karı (Zararı)
156.932.065 137.072.316
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-145.841.173 501.637.164
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -45.091.858 -28.993.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-100.749.315 530.630.409
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-241.489.782 -119.511.240
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
22.457.061 -22.521.131
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
213.667 171.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-264.160.510 -97.162.098
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-230.398.890 519.198.240
Alınan Faiz
10 44.864.586 29.202.795
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
100.749.315 -530.630.409
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.811.608 927.172
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.811.608 927.172
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.026.619 18.697.798
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.026.619 18.697.798
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.126.186 11.428.388
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 32.152.805 30.126.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 32.519.195 30.265.304
Ters Repo Alacakları
22.506.991
Diğer Alacaklar
5 250.405 200.475
Finansal Varlıklar
14 676.198.055 412.037.545
TOPLAM VARLIKLAR
708.967.655 465.010.315
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 792.655 578.988
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
792.655 578.988
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
708.175.000 464.431.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 464.431.327 326.431.839
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
156.932.065 137.072.316
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
86.811.608 927.172
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 708.175.000 464.431.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 45.091.858 28.993.245
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 11.365.021 639.710.648
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
100.749.315 -530.630.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.611.022 433.948
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
158.817.216 138.507.432
Yönetim Ücretleri
7 -1.322.047 -950.959
Saklama Ücretleri
7 -228.607 -224.811
Denetim Ücretleri
7 -32.407 -28.258
Kurul Ücretleri
7 -147.741 -74.848
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -110.733 -65.469
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -43.616 -90.771
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.885.151 -1.435.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
156.932.065 137.072.316
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
156.932.065 137.072.316
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
156.932.065 137.072.316
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930865
BIST