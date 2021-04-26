***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









-84.784.989 17.770.626Net Dönem Karı (Zararı)156.932.065 137.072.316NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-145.841.173 501.637.164Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -45.091.858 -28.993.245Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-100.749.315 530.630.409İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-241.489.782 -119.511.240Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler22.457.061 -22.521.131Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler213.667 171.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-264.160.510 -97.162.098FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-230.398.890 519.198.240Alınan Faiz10 44.864.586 29.202.795Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)100.749.315 -530.630.409FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.811.608 927.172Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit86.811.608 927.172YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.026.619 18.697.798NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.026.619 18.697.798DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30.126.186 11.428.388DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 32.152.805 30.126.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 32.519.195 30.265.304Ters Repo Alacakları22.506.991Diğer Alacaklar5 250.405 200.475Finansal Varlıklar14 676.198.055 412.037.545TOPLAM VARLIKLAR708.967.655 465.010.315YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 792.655 578.988TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)792.655 578.988TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)708.175.000 464.431.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 464.431.327 326.431.839Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)156.932.065 137.072.316Katılma Payı İhraç Tutarı (+)86.811.608 927.172Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 708.175.000 464.431.327Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 45.091.858 28.993.245Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 11.365.021 639.710.648Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar100.749.315 -530.630.409Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 1.611.022 433.948ESAS FAALİYET GELİRLERİ158.817.216 138.507.432Yönetim Ücretleri7 -1.322.047 -950.959Saklama Ücretleri7 -228.607 -224.811Denetim Ücretleri7 -32.407 -28.258Kurul Ücretleri7 -147.741 -74.848Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -110.733 -65.469Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -43.616 -90.771ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.885.151 -1.435.116ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)156.932.065 137.072.316NET DÖNEM KARI (ZARARI)156.932.065 137.072.316DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)156.932.065 137.072.316http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930865BIST