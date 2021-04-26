***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 17:52
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.953.784 -39.190.996
Net Dönem Karı (Zararı)
17.364.810 2.991.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-12.109.566 -3.628.730
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.982.768 -1.013.747
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.126.798 -2.614.983
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.318.594 -42.182.374
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.762.997 22.489
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-22.081.591 -42.204.863
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.063.350 -42.819.726
Alınan Faiz
10 3.982.768 1.013.747
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.126.798 2.614.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.347.235 40.807.383
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.168.358 41.092.513
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.821.123 -285.130
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.393.451 1.616.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.393.451 1.616.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.616.387 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.009.838 1.616.387
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.009.838 1.616.387
Finansal Varlıklar
14 64.286.454 42.204.863
TOPLAM VARLIKLAR
68.296.292 43.821.250
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.785.486 22.489
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.785.486 22.489
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
66.510.806 43.798.761
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 43.798.761 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.364.810 2.991.378
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.168.358 41.092.513
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.821.123 -285.130
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 66.510.806 43.798.761
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.982.768 1.013.747
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 7.323.231 -548.502
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.126.798 2.614.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.693 31.732
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.436.490 3.111.960
Yönetim Ücretleri
7 -169.437 -72.318
Saklama Ücretleri
7 -82.489 -29.475
Denetim Ücretleri
7 -3.642 -6.811
Kurul Ücretleri
7 -14.188 -3.101
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -30.475 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -1.771.449 -8.877
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.071.680 -120.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.364.810 2.991.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.364.810 2.991.378
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.364.810 2.991.378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930944
BIST