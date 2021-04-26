***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.953.784 -39.190.996Net Dönem Karı (Zararı)17.364.810 2.991.378NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-12.109.566 -3.628.730Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.982.768 -1.013.747Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.126.798 -2.614.983İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-20.318.594 -42.182.374Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.762.997 22.489İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-22.081.591 -42.204.863FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.063.350 -42.819.726Alınan Faiz10 3.982.768 1.013.747Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.126.798 2.614.983FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.347.235 40.807.383Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit9.168.358 41.092.513Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.821.123 -285.130YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.393.451 1.616.387NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.393.451 1.616.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.616.387 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 4.009.838 1.616.387Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.009.838 1.616.387Finansal Varlıklar14 64.286.454 42.204.863TOPLAM VARLIKLAR68.296.292 43.821.250YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.785.486 22.489TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.785.486 22.489TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)66.510.806 43.798.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 43.798.761 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.364.810 2.991.378Katılma Payı İhraç Tutarı (+)9.168.358 41.092.513Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.821.123 -285.130TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 66.510.806 43.798.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.982.768 1.013.747Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 7.323.231 -548.502Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar8.126.798 2.614.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 3.693 31.732ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.436.490 3.111.960Yönetim Ücretleri7 -169.437 -72.318Saklama Ücretleri7 -82.489 -29.475Denetim Ücretleri7 -3.642 -6.811Kurul Ücretleri7 -14.188 -3.101Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -30.475 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -1.771.449 -8.877ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-2.071.680 -120.582ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.364.810 2.991.378NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.364.810 2.991.378DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.364.810 2.991.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930944BIST