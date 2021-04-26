***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-128.280.111Net Dönem Karı (Zararı)-3.774.090NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.097.042Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -230.847Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.327.889İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-124.506.022Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler188.726İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-124.694.748FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-126.183.070Alınan Faiz10 230.847Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.327.888FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.739.876Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit194.314.872Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-62.574.996YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.459.765NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.459.765DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 3.459.765Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 3.459.765Finansal Varlıklar14 124.694.748TOPLAM VARLIKLAR128.154.513YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 188.726TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)188.726TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)127.965.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.774.090Katılma Payı İhraç Tutarı (+)194.314.872Katılma Payı İade Tutarı (-)-62.574.995TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 127.965.787Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 230.847Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -1.347.728Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.327.889Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 19.541ESAS FAALİYET GELİRLERİ-3.425.229Yönetim Ücretleri7 -295.367Saklama Ücretleri7 -21.394Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -5.203Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -17.054Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -2.173ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-348.861ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.774.090NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.774.090DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3.774.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930969BIST