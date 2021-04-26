***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-131.017.974Net Dönem Karı (Zararı)-403.078NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.766.867Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.766.867İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-130.614.896Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler30.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-130.645.687FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-129.251.107Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.766.867FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI131.027.440Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit131.027.440YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.466NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.466DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 9.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 9.466Finansal Varlıklar14 130.645.687TOPLAM VARLIKLAR130.655.153YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 30.791TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)30.791TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)130.624.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-403.078Katılma Payı İhraç Tutarı (+)131.027.440Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 130.624.362Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.465.067Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.766.867Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 138.056ESAS FAALİYET GELİRLERİ-163.744Yönetim Ücretleri7 -12.848Saklama Ücretleri7 -4.681Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -1.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -212.555ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-239.334ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-403.078NET DÖNEM KARI (ZARARI)-403.078DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-403.078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931014BIST