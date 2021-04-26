***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 18:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.017.974
Net Dönem Karı (Zararı)
-403.078
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.766.867
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.766.867
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-130.614.896
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
30.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-130.645.687
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-129.251.107
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.766.867
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
131.027.440
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
131.027.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.466
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.466
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 9.466
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 9.466
Finansal Varlıklar
14 130.645.687
TOPLAM VARLIKLAR
130.655.153
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 30.791
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
30.791
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
130.624.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-403.078
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
131.027.440
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 130.624.362
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.465.067
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.766.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 138.056
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-163.744
Yönetim Ücretleri
7 -12.848
Saklama Ücretleri
7 -4.681
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -1.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -212.555
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-239.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-403.078
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-403.078
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-403.078
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931014
BIST