***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 18:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.842
Net Dönem Karı (Zararı)
40.020
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-55
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
822
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
822
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
40.787
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
55
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.625
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
15.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-14.900.375
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
140.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 140.467
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 140.467
TOPLAM VARLIKLAR
140.467
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 822
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
822
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
139.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.020
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-14.900.375
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 139.645
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
55
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
41.764
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.819
Yönetim Ücretleri
7 -608
Saklama Ücretleri
7 -213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -978
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.020
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.020
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931017
BIST