***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 18:40
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.454.098
Net Dönem Karı (Zararı)
130.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.584.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.600.244
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.454.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.517.610
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.546.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.028.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 63.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 63.512
Finansal Varlıklar
14 24.600.244
TOPLAM VARLIKLAR
24.663.756
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.492
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.648.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
130.655
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.546.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.028.891
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 24.648.264
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
147.110
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
147.124
Yönetim Ücretleri
7 -14.707
Saklama Ücretleri
7 -636
Kurul Ücretleri
7 -149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -977
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
130.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
130.655
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931019
BIST