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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 18:42



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.178.317
Net Dönem Karı (Zararı)
-3.171.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
2.841.569
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -13.466
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.855.035
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-142.007.106
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.864.047
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
165.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-140.308.996
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-142.336.748
Alınan Faiz
13.466
Faiz Ödemeleri
-2.855.035
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.940.330
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
151.717.517
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-777.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.762.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.762.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 5.762.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 5.762.013
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.848.261
Diğer Alacaklar
5 15.786
Finansal Varlıklar
14 140.308.996
TOPLAM VARLIKLAR
147.935.056
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
165.937
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
165.937
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
147.769.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
9 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-3.171.211
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
151.717.517
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-777.187
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 147.769.119


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 13.466
Temettü Gelirleri
34.936
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -85.197
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-2.855.035
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 89.869
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-2.801.961
Yönetim Ücretleri
7 -154.297
Saklama Ücretleri
7 -10.524
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -3.734
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -186.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -6.060
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-369.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.171.211
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.171.211
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.171.211



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931020


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Yarım 1.502 1.542 -7,42  
Çeyrek 753 771 -3,71  
Gümüş.Ons 26,13 26,17 0,14  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 -0,03  
B. Petrol 65,07 65,07 -0,35  
Seans Raporu 18:05
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