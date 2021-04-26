***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 19:12
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.014.941
Net Dönem Karı (Zararı)
2.690.728
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.200.563
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -971.202
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.229.361
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-34.705.669
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
567.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-35.272.806
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-35.215.504
Alınan Faiz
10 971.202
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.229.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.105.458
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.105.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.090.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.090.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.090.517
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.090.517
Finansal Varlıklar
14 35.272.806
TOPLAM VARLIKLAR
36.363.323
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 567.137
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
567.137
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.796.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.690.728
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.105.458
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 35.796.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 971.202
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 205.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.229.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 207
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.406.124
Yönetim Ücretleri
7 -120.451
Saklama Ücretleri
7 -40.326
Denetim Ücretleri
7 -7.896
Kurul Ücretleri
7 -4.653
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -4.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -537.206
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-715.396
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.690.728
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.690.728
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.690.728
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931059
BIST