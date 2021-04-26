***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 19:13
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-291.937.391
Net Dönem Karı (Zararı)
6.956.853
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.749.692
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.066.441
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-683.251
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-298.894.244
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-264.368.933
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
115.924
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.641.235
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-298.687.083
Alınan Faiz
10 6.066.441
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
683.251
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
415.682.776
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.607.321.281
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.191.638.505
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.745.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.745.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 123.745.385
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 123.745.385
Ters Repo Alacakları
5 264.368.933
Finansal Varlıklar
14 34.641.235
TOPLAM VARLIKLAR
422.755.553
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 115.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.924
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
422.639.629
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
6.956.853
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.607.321.281
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.191.638.505
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 422.639.629
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 6.066.441
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 322.514
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
683.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 182.545
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.254.751
Yönetim Ücretleri
7 -122.167
Saklama Ücretleri
7 -36.590
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -22.055
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -71.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.121
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-274.467
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.980.284
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-23.431
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
6.956.853
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
6.956.853
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931061
BIST