***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-34.501.658 -10.469.475Net Dönem Karı (Zararı)3.095.242 29.615NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.981.562 -36.293Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -5.076.865 -32.292Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.095.303 -4.001İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-37.596.900 -10.499.090Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler10.503.296 -10.503.296Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.065 4.206İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-48.111.261 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-38.483.220 -10.505.768Alınan Faizkışları)-1.095.303 4.001FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI31.749.463 13.474.466Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.945.457.116 30.436.175Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.913.707.653 -16.961.709YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.752.195 3.004.991NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.752.195 3.004.991DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.004.991 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 252.796 3.004.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 252.796 3.004.991Ters Repo Alacakları0 10.503.296Finansal Varlıklar14 48.111.261 0TOPLAM VARLIKLAR48.364.057 13.508.287YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.271 4.206TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.271 4.206TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)48.348.786 13.504.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 13.504.081 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.095.242 29.615Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.945.457.116 30.436.175Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.913.707.653 -16.961.709TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 48.348.786 13.504.081Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 5.076.865 32.292Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -811.502 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.095.303 4.001Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 201.690 0ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.371.750 36.293Yönetim Ücretleri7 -171.451 -881Saklama Ücretleri7 -53.667 -246Denetim Ücretleri7 -4.568 -2.500Kurul Ücretleri7 -13.818 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -16.880 -1.998Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -16.124 -1.053ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-276.508 -6.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.095.242 29.615NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.095.242 29.615DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.095.242 29.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931064BIST