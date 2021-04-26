***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 19:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.501.658 -10.469.475
Net Dönem Karı (Zararı)
3.095.242 29.615
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.981.562 -36.293
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.076.865 -32.292
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.095.303 -4.001
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.596.900 -10.499.090
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.503.296 -10.503.296
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.065 4.206
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-48.111.261 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.483.220 -10.505.768
Alınan Faiz
kışları)
-1.095.303 4.001
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.749.463 13.474.466
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.945.457.116 30.436.175
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.913.707.653 -16.961.709
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.752.195 3.004.991
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.752.195 3.004.991
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.004.991 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 252.796 3.004.991
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 252.796 3.004.991
Ters Repo Alacakları
0 10.503.296
Finansal Varlıklar
14 48.111.261 0
TOPLAM VARLIKLAR
48.364.057 13.508.287
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 15.271 4.206
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.271 4.206
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
48.348.786 13.504.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 13.504.081 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.095.242 29.615
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.945.457.116 30.436.175
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.913.707.653 -16.961.709
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 48.348.786 13.504.081
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 5.076.865 32.292
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -811.502 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.095.303 4.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 201.690 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.371.750 36.293
Yönetim Ücretleri
7 -171.451 -881
Saklama Ücretleri
7 -53.667 -246
Denetim Ücretleri
7 -4.568 -2.500
Kurul Ücretleri
7 -13.818 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -16.880 -1.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -16.124 -1.053
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-276.508 -6.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.095.242 29.615
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.095.242 29.615
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.095.242 29.615
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931064
BIST