***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 19:24
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
959.869 -43.367.830
Net Dönem Karı (Zararı)
15.219.030 1.407.958
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.883.762 -1.280.312
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.795.555 -296.820
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.088.207 -983.492
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.259.161 -44.775.788
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.528.621 9.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.787.782 -44.785.038
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.923.893 -44.648.142
Alınan Faiz
10 2.795.555 296.820
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.088.207 983.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-873.850 43.684.745
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
850.970 49.494.574
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.724.820 -5.809.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.019 316.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
86.019 316.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
316.915 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 402.934 316.915
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 402.934 316.915
Finansal Varlıklar
14 60.572.820 44.785.038
TOPLAM VARLIKLAR
60.975.754 45.101.953
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.537.871 9.250
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.537.871 9.250
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
59.437.883 45.092.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 45.092.703 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
15.219.030 1.407.958
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
850.970 49.494.574
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.724.820 -5.809.829
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 59.437.883 45.092.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 2.795.555 296.820
Temettü Gelirleri
5 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 75.545 152.495
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14.088.207 983.492
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 233 984
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.959.545 1.433.791
Yönetim Ücretleri
7 -137.863 -5.432
Saklama Ücretleri
7 -70.906 -1.318
Denetim Ücretleri
7 -3.105 -2.500
Kurul Ücretleri
7 -11.079 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.667 -13.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -1.514.894 -3.235
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.740.514 -25.833
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.219.031 1.407.958
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
15.219.031 1.407.958
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
15.219.031 1.407.958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931065
BIST