***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI959.869 -43.367.830Net Dönem Karı (Zararı)15.219.030 1.407.958NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-16.883.762 -1.280.312Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -2.795.555 -296.820Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-14.088.207 -983.492İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-14.259.161 -44.775.788Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.528.621 9.250İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-15.787.782 -44.785.038FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-15.923.893 -44.648.142Alınan Faiz10 2.795.555 296.820Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)14.088.207 983.492FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-873.850 43.684.745Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit850.970 49.494.574Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.724.820 -5.809.829YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.019 316.915NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)86.019 316.915DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ316.915 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 402.934 316.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 402.934 316.915Finansal Varlıklar14 60.572.820 44.785.038TOPLAM VARLIKLAR60.975.754 45.101.953YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 1.537.871 9.250TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.537.871 9.250TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)59.437.883 45.092.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 45.092.703 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)15.219.030 1.407.958Katılma Payı İhraç Tutarı (+)850.970 49.494.574Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.724.820 -5.809.829TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 59.437.883 45.092.703Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 2.795.555 296.820Temettü Gelirleri5 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 75.545 152.495Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14.088.207 983.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 233 984ESAS FAALİYET GELİRLERİ16.959.545 1.433.791Yönetim Ücretleri7 -137.863 -5.432Saklama Ücretleri7 -70.906 -1.318Denetim Ücretleri7 -3.105 -2.500Kurul Ücretleri7 -11.079 0Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.667 -13.348Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -1.514.894 -3.235ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.740.514 -25.833ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.219.031 1.407.958FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)15.219.031 1.407.958DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)15.219.031 1.407.958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931065BIST