***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-160.124.683 -109.094.528Net Dönem Karı (Zararı)93.488.223 18.157.878NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-53.661.608 -13.437.241Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.669.856 -651.256Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-38.236.524 -10.461.880Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.755.228 -2.324.105İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-253.612.906 -127.252.406Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler6.351.894 -8.038.201Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.922.950 3.663.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-278.887.750 -122.877.282FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-213.786.291 -122.531.769Alınan Temettü13.755.228 2.324.105Alınan Faiz1.669.856 651.256Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 38.236.524 10.461.880FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI174.298.747 108.961.098Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit645.109.808 147.027.132Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-470.811.061 -38.066.034YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.174.064 -133.430Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.174.064 -133.430DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.017 142.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 14.183.081 9.017Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 14.183.081 9.017Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 6.358.097Takas Alacakları2.501.927 2.495.724Finansal Varlıklar14 407.483.293 128.595.543TOPLAM VARLIKLAR424.168.301 137.458.381YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 22.890.583 3.967.633TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.890.583 3.967.633TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)401.277.718 133.490.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 133.490.748 6.371.772Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)93.488.223 18.157.878Katılma Payı İhraç Tutarı (+)645.109.808 147.027.132Katılma Payı İade Tutarı (-)-470.811.061 -38.066.034TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)401.277.718 133.490.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.669.856 651.256Temettü Gelirleri13.755.228 2.324.105Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 59.958.559 8.039.039Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar38.236.524 10.461.880Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.236 6.041ESAS FAALİYET GELİRLERİ113.645.403 21.482.321Yönetim Ücretleri7 -6.165.588 -866.383Saklama Ücretleri7 -194.411 -30.364Denetim Ücretleri7 -13.834 -2.518Kurul Ücretleri7 -57.791 -3.663Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -839.727 -148.371Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -12.885.829 -2.273.144ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-20.157.180 -3.324.443ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)93.488.223 18.157.878FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)93.488.223 18.157.878DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)93.488.223 18.157.878http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931078BIST