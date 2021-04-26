***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 19:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.124.683 -109.094.528
Net Dönem Karı (Zararı)
93.488.223 18.157.878
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-53.661.608 -13.437.241
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.669.856 -651.256
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.236.524 -10.461.880
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.755.228 -2.324.105
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-253.612.906 -127.252.406
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6.351.894 -8.038.201
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.922.950 3.663.077
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-278.887.750 -122.877.282
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-213.786.291 -122.531.769
Alınan Temettü
13.755.228 2.324.105
Alınan Faiz
1.669.856 651.256
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 38.236.524 10.461.880
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
174.298.747 108.961.098
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
645.109.808 147.027.132
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-470.811.061 -38.066.034
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.174.064 -133.430
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.174.064 -133.430
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.017 142.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 14.183.081 9.017
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 14.183.081 9.017
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 6.358.097
Takas Alacakları
2.501.927 2.495.724
Finansal Varlıklar
14 407.483.293 128.595.543
TOPLAM VARLIKLAR
424.168.301 137.458.381
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 22.890.583 3.967.633
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.890.583 3.967.633
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
401.277.718 133.490.748
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 133.490.748 6.371.772
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
93.488.223 18.157.878
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
645.109.808 147.027.132
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-470.811.061 -38.066.034
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
401.277.718 133.490.748
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.669.856 651.256
Temettü Gelirleri
13.755.228 2.324.105
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 59.958.559 8.039.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
38.236.524 10.461.880
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.236 6.041
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
113.645.403 21.482.321
Yönetim Ücretleri
7 -6.165.588 -866.383
Saklama Ücretleri
7 -194.411 -30.364
Denetim Ücretleri
7 -13.834 -2.518
Kurul Ücretleri
7 -57.791 -3.663
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -839.727 -148.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -12.885.829 -2.273.144
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.157.180 -3.324.443
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.488.223 18.157.878
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
93.488.223 18.157.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
93.488.223 18.157.878
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931078
BIST