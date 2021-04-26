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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 19:38



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
N -19.428.839 2.309.747
Net Dönem Karı (Zararı)
17.772.096 16.524.456
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.936.846 -17.492.426
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.902.479 -18.882.093
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.034.367 1.389.667
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-37.200.935 -14.214.709
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.003.098 -1.998.147
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
111.715 48.663
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-34.309.552 -12.265.225
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-39.365.685 -15.182.679
Alınan Faiz
10 18.902.479 18.882.093
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.034.367 -1.389.667
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.420.171 -2.288.621
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
3.665.925.704 1.024.835.014
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.642.505.533 -1.027.123.635
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.991.332 21.126
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.991.332 21.126
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.892 46.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.059.224 67.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.059.224 67.892
Ters Repo Alacakları
5 12.005.913 9.002.815
Finansal Varlıklar
14 129.753.568 95.444.016
TOPLAM VARLIKLAR
5 145.818.705 104.514.723
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
272.878 161.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
272.878 161.163
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
145.545.827 104.353.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 104.353.560 90.117.725
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
17.772.096 16.524.456
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
3.665.925.704 1.024.835.014
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.642.505.533 -1.027.123.635
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 145.545.827 104.353.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 18.902.479 18.882.093
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.120.945 722.829
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
1.034.367 -1.389.667
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 171.754 9.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21.229.545 18.225.066
Yönetim Ücretleri
7 -3.094.649 -1.491.270
Saklama Ücretleri
7 -172.705 -104.683
Denetim Ücretleri
7 -6.737 -7.153
Kurul Ücretleri
7 -37.986 -16.552
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -113.442 -55.732
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -31.930 -25.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.457.449 -1.700.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.772.096 16.524.456
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
17.772.096 16.524.456
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
17.772.096 16.524.456



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931079


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