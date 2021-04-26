***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.763.612 -1.407.216Net Dönem Karı (Zararı)1.818.283 396.993NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.853.601 -916.493Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.803.743 -910.258Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-49.858 -6.235İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.581.895 -1.804.209Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler47.777 13.124İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.629.672 -1.817.333FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.617.213 -2.323.709Alınan Faiz10 1.803.743 910.258Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)49.858 6.235FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.141.927 1.393.538Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit55.278.889 6.799.081Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-52.136.962 -5.405.543YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.315 -13.678Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)378.315 -13.678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.700 36.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 401.015 22.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 401.015 22.700Diğer Alacaklar5 0 0Finansal Varlıklar14 9.017.782 4.388.110TOPLAM VARLIKLAR9.418.797 4.410.810YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 66.528 18.751TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)66.528 18.751TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)9.352.269 4.392.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 4.392.059 2.601.528Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.818.283 396.993Katılma Payı İhraç Tutarı (+)55.278.889 6.799.081Katılma Payı İade Tutarı (-)-52.136.962 -5.405.543TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 9.352.269 4.392.059Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.803.743 910.258Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 197.395 -460.016Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar49.858 6.235Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 0 1.041ESAS FAALİYET GELİRLERİ2.050.996 457.518Yönetim Ücretleri7 -169.082 -36.669Saklama Ücretleri7 -35.747 -11.493Denetim Ücretleri7 -2.876 -2.514Kurul Ücretleri7 -2.603 -507Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -2.680 -609Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -19.725 -8.733ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-232.713 -60.525ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.818.283 396.993FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.818.283 396.993DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.818.283 396.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931081BIST