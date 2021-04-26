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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 19:51



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.763.612 -1.407.216
Net Dönem Karı (Zararı)
1.818.283 396.993
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.853.601 -916.493
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.803.743 -910.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.858 -6.235
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.581.895 -1.804.209
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
47.777 13.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.629.672 -1.817.333
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.617.213 -2.323.709
Alınan Faiz
10 1.803.743 910.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
49.858 6.235
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.141.927 1.393.538
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
55.278.889 6.799.081
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-52.136.962 -5.405.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.315 -13.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
378.315 -13.678
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.700 36.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 401.015 22.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 401.015 22.700
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
14 9.017.782 4.388.110
TOPLAM VARLIKLAR
9.418.797 4.410.810
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 66.528 18.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.528 18.751
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.352.269 4.392.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 4.392.059 2.601.528
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.818.283 396.993
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
55.278.889 6.799.081
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-52.136.962 -5.405.543
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 9.352.269 4.392.059


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 1.803.743 910.258
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 197.395 -460.016
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
49.858 6.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 0 1.041
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.050.996 457.518
Yönetim Ücretleri
7 -169.082 -36.669
Saklama Ücretleri
7 -35.747 -11.493
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -2.514
Kurul Ücretleri
7 -2.603 -507
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.680 -609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -19.725 -8.733
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-232.713 -60.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.818.283 396.993
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.818.283 396.993
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.818.283 396.993



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931081


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Gümüş Gr. 6,96 6,97 -0,01  
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Seans Raporu 18:05
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