***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-56.583.251 -9.787.113Net Dönem Karı (Zararı)30.939.060 12.039.189NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-9.622.498 -4.347.052Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -440.427 -755.617Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.403.988 -3.280.387Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-778.083 -311.048İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-87.522.311 -21.826.302Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler512.234 398.417Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler23.017.587 892.983İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-111.052.132 -23.117.702FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-66.205.749 -14.134.165Alınan Temettü778.083 311.048Alınan Faiz10 440.427 755.617Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.403.988 3.280.387FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI72.141.746 9.214.460Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit300.373.055 110.446.315Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-228.231.309 -101.231.855YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.558.495 -572.653NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.558.495 -572.653DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.035 583.688DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 15.569.530 11.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 15.569.530 11.035Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 2.321.977Diğer Alacaklar5 2.124.628 0Finansal Varlıklar14 152.087.613 41.350.366TOPLAM VARLIKLAR169.781.771 43.683.378YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 24.825.055 1.807.468TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)24.825.055 1.807.468TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)144.956.716 41.875.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 41.875.910 20.622.261Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)30.939.060 12.039.189Katılma Payı İhraç Tutarı (+)300.373.055 110.446.315Katılma Payı İade Tutarı (-)-228.231.309 -101.231.855TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 144.956.716 41.875.910Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 440.427 755.617Temettü Gelirleri778.083 311.048Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 23.184.312 8.996.946Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar8.403.988 3.280.387Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 18.486 11.387ESAS FAALİYET GELİRLERİ32.825.296 13.355.385Yönetim Ücretleri7 -1.557.362 -1.000.067Saklama Ücretleri7 -49.578 -35.246Denetim Ücretleri7 -2.876 -3.662Kurul Ücretleri7 -16.559 -6.280Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -234.748 -248.627Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -25.113 -22.314ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.886.236 -1.316.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.939.060 12.039.189FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)30.939.060 12.039.189DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)30.939.060 12.039.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931082BIST