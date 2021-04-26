***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 19:51
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.583.251 -9.787.113
Net Dönem Karı (Zararı)
30.939.060 12.039.189
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.622.498 -4.347.052
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -440.427 -755.617
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.403.988 -3.280.387
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-778.083 -311.048
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-87.522.311 -21.826.302
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
512.234 398.417
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
23.017.587 892.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-111.052.132 -23.117.702
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-66.205.749 -14.134.165
Alınan Temettü
778.083 311.048
Alınan Faiz
10 440.427 755.617
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.403.988 3.280.387
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.141.746 9.214.460
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
300.373.055 110.446.315
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-228.231.309 -101.231.855
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.558.495 -572.653
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.558.495 -572.653
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.035 583.688
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 15.569.530 11.035
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 15.569.530 11.035
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 2.321.977
Diğer Alacaklar
5 2.124.628 0
Finansal Varlıklar
14 152.087.613 41.350.366
TOPLAM VARLIKLAR
169.781.771 43.683.378
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 24.825.055 1.807.468
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
24.825.055 1.807.468
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
144.956.716 41.875.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 41.875.910 20.622.261
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
30.939.060 12.039.189
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
300.373.055 110.446.315
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-228.231.309 -101.231.855
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 144.956.716 41.875.910
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 440.427 755.617
Temettü Gelirleri
778.083 311.048
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 23.184.312 8.996.946
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
8.403.988 3.280.387
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 18.486 11.387
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
32.825.296 13.355.385
Yönetim Ücretleri
7 -1.557.362 -1.000.067
Saklama Ücretleri
7 -49.578 -35.246
Denetim Ücretleri
7 -2.876 -3.662
Kurul Ücretleri
7 -16.559 -6.280
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -234.748 -248.627
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -25.113 -22.314
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.886.236 -1.316.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.939.060 12.039.189
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.939.060 12.039.189
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
30.939.060 12.039.189
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931082
BIST