***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 20:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-418.399.622 -50.496.425
Net Dönem Karı (Zararı)
142.135.251 49.840.208
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-57.836.484 -26.685.697
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -22.405.075 -15.537.695
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.180.237 -10.165.685
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.251.172 -982.317
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-560.515.513 -100.336.633
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.940.449 -6.460.306
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.752.457 6.862.416
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-548.327.521 -100.738.743
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-476.216.746 -77.182.122
Alınan Temettü
2.251.172 982.317
Alınan Faiz
10 22.385.715 15.537.695
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
33.180.237 10.165.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
494.461.770 46.924.132
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.066.611.732 232.197.602
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-572.149.962 -185.273.470
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.062.148 -3.572.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
76.062.148 -3.572.293
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.726 3.578.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 76.067.874 5.726
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 76.087.234 5.726
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 7.984.819
Ters Repo Alacakları
5 20.009.856 37.511.834
Takas Alacakları
5 44.071.335 4.992.751
Diğer Alacaklar
5 348.662 0
Finansal Varlıklar
14 733.327.839 185.000.318
TOPLAM VARLIKLAR
873.844.926 235.495.448
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 13.500.142 11.747.685
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.500.142 11.747.685
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
860.344.784 223.747.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 223.747.763 126.983.423
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
142.135.251 49.840.208
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.066.611.732 232.197.602
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-572.149.962 -185.273.470
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 860.344.784 223.747.763
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 22.385.715 15.537.695
Temettü Gelirleri
10 2.251.172 982.317
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 98.634.583 26.755.161
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
33.180.237 10.165.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 694.184 1.570.184
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
157.145.891 55.011.042
Yönetim Ücretleri
7 -12.399.230 -4.209.748
Saklama Ücretleri
7 -419.052 -158.692
Denetim Ücretleri
7 -20.929 -10.507
Kurul Ücretleri
7 -116.701 -29.854
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.893.591 -726.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -27.986 -35.431
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.877.489 -5.170.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.268.402 49.840.208
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-133.151 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
142.135.251 49.840.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
142.135.251 49.840.208
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931084
BIST