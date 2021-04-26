***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-418.399.622 -50.496.425Net Dönem Karı (Zararı)142.135.251 49.840.208NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-57.836.484 -26.685.697Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -22.405.075 -15.537.695Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-33.180.237 -10.165.685Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.251.172 -982.317İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-560.515.513 -100.336.633Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-13.940.449 -6.460.306Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.752.457 6.862.416İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-548.327.521 -100.738.743FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-476.216.746 -77.182.122Alınan Temettü2.251.172 982.317Alınan Faiz10 22.385.715 15.537.695Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)33.180.237 10.165.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI494.461.770 46.924.132Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.066.611.732 232.197.602Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-572.149.962 -185.273.470YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.062.148 -3.572.293Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)76.062.148 -3.572.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.726 3.578.019DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 76.067.874 5.726Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 76.087.234 5.726Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri0 7.984.819Ters Repo Alacakları5 20.009.856 37.511.834Takas Alacakları5 44.071.335 4.992.751Diğer Alacaklar5 348.662 0Finansal Varlıklar14 733.327.839 185.000.318TOPLAM VARLIKLAR873.844.926 235.495.448YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 13.500.142 11.747.685TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)13.500.142 11.747.685TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)860.344.784 223.747.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 223.747.763 126.983.423Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)142.135.251 49.840.208Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.066.611.732 232.197.602Katılma Payı İade Tutarı (-)-572.149.962 -185.273.470TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 860.344.784 223.747.763Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 22.385.715 15.537.695Temettü Gelirleri10 2.251.172 982.317Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 98.634.583 26.755.161Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar33.180.237 10.165.685Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 694.184 1.570.184ESAS FAALİYET GELİRLERİ157.145.891 55.011.042Yönetim Ücretleri7 -12.399.230 -4.209.748Saklama Ücretleri7 -419.052 -158.692Denetim Ücretleri7 -20.929 -10.507Kurul Ücretleri7 -116.701 -29.854Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.893.591 -726.602Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -27.986 -35.431ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.877.489 -5.170.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)142.268.402 49.840.208FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-133.151 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)142.135.251 49.840.208DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)142.135.251 49.840.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931084BIST