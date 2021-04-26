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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.04.2021 20:26



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.565.795 -1.199.114
Net Dönem Karı (Zararı)
9.710.130 22.642.263
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-10.000.492 -20.795.681
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.889.423 -22.290.672
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-111.069 1.494.991
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
51.855.665 -23.841.377
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.000 6.892.953
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-81.677 -6.867.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
51.935.342 -23.866.891
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
51.565.303 -21.994.795
Alınan Faiz
10 9.889.423 22.290.672
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
111.069 -1.494.991
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.321.677 965.862
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
78.828.206 201.565.177
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-139.149.883 -200.599.315
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.244.118 -233.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.244.118 -233.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.426 234.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 1.245.544 1.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.245.544 1.426
Diğer Alacaklar
5 3.024.215 3.026.215
Finansal Varlıklar
14 68.114.582 120.049.924
TOPLAM VARLIKLAR
72.384.341 123.077.565
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.158.088 3.239.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.158.088 3.239.765
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.226.253 119.837.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 119.837.800 96.229.675
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.710.130 22.642.263
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
78.828.206 201.565.177
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-139.149.883 -200.599.315
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 69.226.253 119.837.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 9.889.423 22.290.672
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.051.088 3.998.700
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
111.069 -1.494.991
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 368.299 26.180
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.419.879 24.820.561
Yönetim Ücretleri
7 -1.543.638 -1.967.363
Saklama Ücretleri
7 -98.986 -118.223
Denetim Ücretleri
7 -1.477 -12.790
Kurul Ücretleri
7 -21.917 -20.662
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -28.923 -38.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -14.808 -21.194
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.709.749 -2.178.298
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.710.130 22.642.263
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.710.130 22.642.263
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.710.130 22.642.263



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931089


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