***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.565.795 -1.199.114Net Dönem Karı (Zararı)9.710.130 22.642.263NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-10.000.492 -20.795.681Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -9.889.423 -22.290.672Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-111.069 1.494.991İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER51.855.665 -23.841.377Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler2.000 6.892.953Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-81.677 -6.867.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler51.935.342 -23.866.891FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR51.565.303 -21.994.795Alınan Faiz10 9.889.423 22.290.672Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)111.069 -1.494.991FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-60.321.677 965.862Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit78.828.206 201.565.177Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-139.149.883 -200.599.315YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.244.118 -233.252Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.244.118 -233.252DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.426 234.678DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.245.544 1.426Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.245.544 1.426Diğer Alacaklar5 3.024.215 3.026.215Finansal Varlıklar14 68.114.582 120.049.924TOPLAM VARLIKLAR72.384.341 123.077.565YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 3.158.088 3.239.765TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)3.158.088 3.239.765TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)69.226.253 119.837.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 119.837.800 96.229.675Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)9.710.130 22.642.263Katılma Payı İhraç Tutarı (+)78.828.206 201.565.177Katılma Payı İade Tutarı (-)-139.149.883 -200.599.315TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 69.226.253 119.837.800Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 9.889.423 22.290.672Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.051.088 3.998.700Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar111.069 -1.494.991Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 368.299 26.180ESAS FAALİYET GELİRLERİ11.419.879 24.820.561Yönetim Ücretleri7 -1.543.638 -1.967.363Saklama Ücretleri7 -98.986 -118.223Denetim Ücretleri7 -1.477 -12.790Kurul Ücretleri7 -21.917 -20.662Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -28.923 -38.066Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -14.808 -21.194ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.709.749 -2.178.298ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)9.710.130 22.642.263FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)9.710.130 22.642.263DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)9.710.130 22.642.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931089BIST