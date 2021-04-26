***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
26.04.2021 20:26
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-522.519.664 -91.778.545
Net Dönem Karı (Zararı)
204.514.567 24.857.382
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90.878.077 -17.781.661
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -420.190 -9.368
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-88.083.613 -17.443.186
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.374.274 -329.107
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-726.953.393 -116.635.928
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.044.750 -14.154
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.455.572 5.057.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-741.364.215 -121.679.197
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-613.316.903 -109.560.207
Alınan Temettü
2.374.274 329.107
Alınan Faiz
10 339.352 9.368
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
88.083.613 17.443.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
582.008.161 113.663.667
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.131.973.321 251.233.814
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-549.965.160 -137.570.147
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.488.497 21.885.122
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.488.497 21.885.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.756.482 2.871.360
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 84.244.979 24.756.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 84.325.817 24.756.482
Diğer Alacaklar
5 1.059.680 14.930
Finansal Varlıklar
14 894.783.407 153.560.392
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
141.200 0
TOPLAM VARLIKLAR
980.310.104 178.331.804
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.575.796 5.120.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.575.796 5.120.224
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
959.734.308 173.211.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 173.211.580 34.690.531
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
204.514.567 24.857.382
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.131.973.321 251.233.814
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-549.965.160 -137.570.147
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 959.734.308 173.211.580
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 339.352 9.368
Temettü Gelirleri
2.374.274 329.107
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 131.695.832 10.213.107
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
88.083.613 17.442.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 67.643 30.742
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
222.560.714 28.024.366
Yönetim Ücretleri
7 -14.232.057 -2.471.562
Saklama Ücretleri
7 -647.153 -161.733
Denetim Ücretleri
7 -18.123 -6.053
Kurul Ücretleri
7 -139.811 -16.869
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -1.975.548 -495.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -1.033.455 -14.924
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.046.147 -3.166.984
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
204.514.567 24.857.382
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
204.514.567 24.857.382
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
204.514.567 24.857.382
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931090
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