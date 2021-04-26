***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-522.519.664 -91.778.545Net Dönem Karı (Zararı)204.514.567 24.857.382NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-90.878.077 -17.781.661Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -420.190 -9.368Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-88.083.613 -17.443.186Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.374.274 -329.107İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-726.953.393 -116.635.928Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.044.750 -14.154Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.455.572 5.057.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-741.364.215 -121.679.197FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-613.316.903 -109.560.207Alınan Temettü2.374.274 329.107Alınan Faiz10 339.352 9.368Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)88.083.613 17.443.187FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI582.008.161 113.663.667Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.131.973.321 251.233.814Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-549.965.160 -137.570.147YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.488.497 21.885.122Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)59.488.497 21.885.122DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.756.482 2.871.360DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 84.244.979 24.756.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 84.325.817 24.756.482Diğer Alacaklar5 1.059.680 14.930Finansal Varlıklar14 894.783.407 153.560.392Teminata Verilen Finansal Varlıklar141.200 0TOPLAM VARLIKLAR980.310.104 178.331.804YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 20.575.796 5.120.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)20.575.796 5.120.224TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)959.734.308 173.211.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 173.211.580 34.690.531Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)204.514.567 24.857.382Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.131.973.321 251.233.814Katılma Payı İade Tutarı (-)-549.965.160 -137.570.147TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 959.734.308 173.211.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 339.352 9.368Temettü Gelirleri2.374.274 329.107Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 131.695.832 10.213.107Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar88.083.613 17.442.042Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 67.643 30.742ESAS FAALİYET GELİRLERİ222.560.714 28.024.366Yönetim Ücretleri7 -14.232.057 -2.471.562Saklama Ücretleri7 -647.153 -161.733Denetim Ücretleri7 -18.123 -6.053Kurul Ücretleri7 -139.811 -16.869Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -1.975.548 -495.843Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -1.033.455 -14.924ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-18.046.147 -3.166.984ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)204.514.567 24.857.382FİNANSMAN GİDERLERİ (-)0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)204.514.567 24.857.382DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)204.514.567 24.857.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931090BIST