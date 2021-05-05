***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2021 19:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.997.536
Net Dönem Karı (Zararı)
180.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.741
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.741
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.177.694
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-246.541
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.939.926
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.002.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.464
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.464
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.464
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.464
Diğer Alacaklar
5 246.541
Finansal Varlıklar
14 4.939.926
TOPLAM VARLIKLAR
5.188.931
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 8.773
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.773
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.180.158
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
180.157
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.000.001
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 5.180.158
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 1.368
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
4.741
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 247.628
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
253.737
Yönetim Ücretleri
7 -51.310
Saklama Ücretleri
7 -12.686
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -1.914
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-73.580
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
180.157
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
180.157
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
180.157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934770
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