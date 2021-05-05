***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.997.536Net Dönem Karı (Zararı)180.157NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.741Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.741İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.177.694Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-246.541Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler8.773İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-4.939.926FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-5.002.278Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.464NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.464DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.464Diğer Alacaklar5 246.541Finansal Varlıklar14 4.939.926TOPLAM VARLIKLAR5.188.931YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 8.773TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)8.773TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.180.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)180.157Katılma Payı İhraç Tutarı (+)5.000.001Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 5.180.158Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.368Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar4.741Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 247.628ESAS FAALİYET GELİRLERİ253.737Yönetim Ücretleri7 -51.310Saklama Ücretleri7 -12.686Denetim Ücretleri7 -7.670Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -1.914ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-73.580ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)180.157NET DÖNEM KARI (ZARARI)180.157DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)180.157http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934770BIST