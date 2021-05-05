***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2021 19:00
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.251.122
Net Dönem Karı (Zararı)
1.208.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.515.539
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.504.616
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-10.923
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
42.941
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
42.941
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-264.417
Alınan Faiz
1.504.616
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10.923
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.999.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.999.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.251.118
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.251.118
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 22.251.118 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 22.251.118
Finansal Varlıklar
14 0
TOPLAM VARLIKLAR
22.251.118
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 42.941
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.941
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
22.208.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.208.181
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.999.996
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 22.208.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 1.504.616
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -8.451
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10.923
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 7.863
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.514.951
Yönetim Ücretleri
7 -223.782
Saklama Ücretleri
7 -29.173
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -2.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -43.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-306.770
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.208.181
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.208.181
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.208.181
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934771
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