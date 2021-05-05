***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.251.122Net Dönem Karı (Zararı)1.208.181NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-1.515.539Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -1.504.616Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-10.923İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER42.941Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler42.941FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-264.417Alınan Faiz1.504.616Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10.923FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.999.996Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit20.999.996YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.251.118NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.251.118DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 22.251.118 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 22.251.118Finansal Varlıklar14 0TOPLAM VARLIKLAR22.251.118YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 42.941TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.941TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)22.208.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.208.181Katılma Payı İhraç Tutarı (+)20.999.996Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 22.208.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 1.504.616Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -8.451Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar10.923Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 7.863ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.514.951Yönetim Ücretleri7 -223.782Saklama Ücretleri7 -29.173Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -2.925Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -43.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-306.770ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.208.181NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.208.181DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.208.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934771BIST