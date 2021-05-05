***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-291.937.391Net Dönem Karı (Zararı)6.956.853NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-6.749.692Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -6.066.441Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-683.251İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-298.894.244Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-264.368.933Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler115.924İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-34.641.235FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-298.687.083Alınan Faiz10 6.066.441Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)683.251FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI415.682.776Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit1.607.321.281Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-1.191.638.505YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.745.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)123.745.385DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 123.745.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 123.745.385Ters Repo Alacakları5 264.368.933Finansal Varlıklar14 34.641.235TOPLAM VARLIKLAR422.755.553YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 115.924TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)115.924TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)422.639.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)6.956.853Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.607.321.281Katılma Payı İade Tutarı (-)-1.191.638.505TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 422.639.629Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 6.066.441Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 322.514Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar683.251Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 182.545ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.254.751Yönetim Ücretleri7 -122.167Saklama Ücretleri7 -36.590Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -22.055Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -71.864Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -14.121ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-274.467ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.980.284FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-23.431NET DÖNEM KARI (ZARARI)6.956.853DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)6.956.853http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934772BIST