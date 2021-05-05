***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.171.316Net Dönem Karı (Zararı)-30.722NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER3.108.670Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler3.108.670İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-70.140.594Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler42.939İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-70.183.533FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-67.062.646Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.108.670FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.255.847Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit74.022.850Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.767.003YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.531NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)84.531DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 84.531Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 84.531Finansal Varlıklar14 70.183.533TOPLAM VARLIKLAR70.268.064YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 42.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)42.939TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)70.225.125Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-30.722Katılma Payı İhraç Tutarı (+)74.022.850Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.767.003TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 70.225.125 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 3.152.040Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-3.108.670Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 9.856ESAS FAALİYET GELİRLERİ53.226Yönetim Ücretleri7 -44.462Saklama Ücretleri7 -21.188Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -4.052Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -6.576ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-83.948ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-30.722NET DÖNEM KARI (ZARARI)-30.722DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-30.722http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934773BIST