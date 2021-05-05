***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2021 19:01
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.171.316
Net Dönem Karı (Zararı)
-30.722
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.108.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.108.670
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-70.140.594
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
42.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-70.183.533
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-67.062.646
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.108.670
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.255.847
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
74.022.850
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.767.003
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.531
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
84.531
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 84.531
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 84.531
Finansal Varlıklar
14 70.183.533
TOPLAM VARLIKLAR
70.268.064
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 42.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
42.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
70.225.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-30.722
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
74.022.850
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.767.003
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 70.225.125 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 3.152.040
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-3.108.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 9.856
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
53.226
Yönetim Ücretleri
7 -44.462
Saklama Ücretleri
7 -21.188
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -4.052
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -6.576
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-83.948
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-30.722
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-30.722
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.722
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934773
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