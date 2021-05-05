***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.428.839 2.309.747Net Dönem Karı (Zararı)17.772.096 16.524.456NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-19.936.846 -17.492.426Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -18.902.479 -18.882.093Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.034.367 1.389.667İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-37.200.935 -14.214.709Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-3.003.098 -1.998.147Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler111.715 48.663İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-34.309.552 -12.265.225FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-39.365.685 -15.182.679Alınan Faiz10 18.902.479 18.882.093Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.034.367 -1.389.667FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.420.171 -2.288.621Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit3.665.925.704 1.024.835.014Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.642.505.533 -1.027.123.635YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.991.332 21.126NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.991.332 21.126DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.892 46.766DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 4.059.224 67.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 4.059.224 67.892Ters Repo Alacakları5 12.005.913 9.002.815Finansal Varlıklar14 129.753.568 95.444.016TOPLAM VARLIKLAR5 145.818.705 104.514.723YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar272.878 161.163TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)272.878 161.163TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)145.545.827 104.353.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 104.353.560 90.117.725Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)17.772.096 16.524.456Katılma Payı İhraç Tutarı (+)3.665.925.704 1.024.835.014Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.642.505.533 -1.027.123.635TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 145.545.827 104.353.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 18.902.479 18.882.093Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 1.120.945 722.829Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar1.034.367 -1.389.667Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri11 171.754 9.811ESAS FAALİYET GELİRLERİ21.229.545 18.225.066Yönetim Ücretleri7 -3.094.649 -1.491.270Saklama Ücretleri7 -172.705 -104.683Denetim Ücretleri7 -6.737 -7.153Kurul Ücretleri7 -37.986 -16.552Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -113.442 -55.732Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -31.930 -25.220ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.457.449 -1.700.610ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.772.096 16.524.456NET DÖNEM KARI (ZARARI)17.772.096 16.524.456DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)17.772.096 16.524.456http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934775BIST