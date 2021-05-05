***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2021 19:47
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-181.080.653
Net Dönem Karı (Zararı)
-570.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
834.326
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.483
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
837.809
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-180.510.380
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.436.887
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
578.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-179.651.904
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-180.246.327
Alınan Faiz
10 3.483
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-837.809
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
206.999.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
206.999.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.919.344
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.919.344
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 25.919.344
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 25.919.344
Diğer Alacaklar
5 1.436.887
Finansal Varlıklar
14 179.651.904
TOPLAM VARLIKLAR
207.008.135 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 578.411
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
578.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
206.429.724 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-570.273
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
206.999.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 206.429.724
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.483
Temettü Gelirleri
10 16.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 197.859
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-837.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 358.511
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-261.253
Yönetim Ücretleri
7 -49.992
Saklama Ücretleri
7 -7.196
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -3.176
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -235.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -5.373
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-309.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-570.273
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-570.273
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-570.273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934785
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