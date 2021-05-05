***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-181.080.653Net Dönem Karı (Zararı)-570.273NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER834.326Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -3.483Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler837.809İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-180.510.380Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.436.887Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler578.411İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-179.651.904FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-180.246.327Alınan Faiz10 3.483Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-837.809FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI206.999.997Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit206.999.997YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.919.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.919.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 25.919.344Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 25.919.344Diğer Alacaklar5 1.436.887Finansal Varlıklar14 179.651.904TOPLAM VARLIKLAR207.008.135 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 578.411TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)578.411TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)206.429.724 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-570.273Katılma Payı İhraç Tutarı (+)206.999.997Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 206.429.724Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 3.483Temettü Gelirleri10 16.703Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 197.859Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-837.809Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 358.511ESAS FAALİYET GELİRLERİ-261.253Yönetim Ücretleri7 -49.992Saklama Ücretleri7 -7.196Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -3.176Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -235.613Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -5.373ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-309.020ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-570.273NET DÖNEM KARI (ZARARI)-570.273DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-570.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934785BIST