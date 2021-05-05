***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.842Net Dönem Karı (Zararı)40.020NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-55Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-55İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER822Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler822FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR40.787Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)55FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.625Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit15.000.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-14.900.375YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.467NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)140.467DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 140.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 140.467TOPLAM VARLIKLAR140.467YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 822TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)822TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)139.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)40.020Katılma Payı İhraç Tutarı (+)15.000.000Katılma Payı İade Tutarı (-)-14.900.375TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 139.645Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar55Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler41.764ESAS FAALİYET GELİRLERİ41.819Yönetim Ücretleri7 -608Saklama Ücretleri7 -213Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -978ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.799ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.020NET DÖNEM KARI (ZARARI)40.020DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)40.020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934786BIST