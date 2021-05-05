***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.454.098Net Dönem Karı (Zararı)130.655NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-14Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-24.584.752Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler15.492İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-24.600.244FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-24.454.111Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)13FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI24.517.610Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit34.546.500Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-10.028.890YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.512NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)63.512DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 63.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 63.512Finansal Varlıklar14 24.600.244TOPLAM VARLIKLAR24.663.756YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 15.492TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.492TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)24.648.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)130.655Katılma Payı İhraç Tutarı (+)34.546.500Katılma Payı İade Tutarı (-)-10.028.891TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 24.648.264Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler147.110ESAS FAALİYET GELİRLERİ147.124Yönetim Ücretleri7 -14.707Saklama Ücretleri7 -636Kurul Ücretleri7 -149Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -977ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-16.469ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)130.655NET DÖNEM KARI (ZARARI)130.655DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)130.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934787BIST