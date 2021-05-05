Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

05.05.2021 19:48



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.454.098
Net Dönem Karı (Zararı)
130.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-14
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.584.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-24.600.244
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.454.111
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.517.610
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
34.546.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-10.028.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
63.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 63.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 63.512
Finansal Varlıklar
14 24.600.244
TOPLAM VARLIKLAR
24.663.756
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 15.492
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.492
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.648.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
130.655
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
34.546.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-10.028.891
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 24.648.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
147.110
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
147.124
Yönetim Ücretleri
7 -14.707
Saklama Ücretleri
7 -636
Kurul Ücretleri
7 -149
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -977
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-16.469
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.655
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
130.655
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
130.655



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934787


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.420
Değişim :  0,26% |  3,75
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.416  
En Yüksek
1.425 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 42,24 120.831.655 % 10,00  
ISBIR 7.700,00 2.776.000 % 10,00  
UTPYA 28,60 1.119.754 % 10,00  
LUKSK 62,15 5.080.684 % 10,00  
YESIL 85,85 3.832.259 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3202 8,3218 % -0,03  
Euro 9,9846 9,9970 % -0,14  
Sterlin 11,5365 11,5943 % 0,12  
Frank 9,0723 9,1270 % -0,03  
Riyal 2,2117 2,2228 % -0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 5,32  
Altın Gr. 477 477 1,00  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,46 26,49 -0,03  
Gümüş Gr. 7,07 7,07 -0,02  
B. Petrol 68,57 68,57 -0,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru