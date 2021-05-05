***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-145.178.317Net Dönem Karı (Zararı)-3.171.211NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER2.841.569Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -13.466Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.855.035İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-142.007.106Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.864.047Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler165.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-140.308.996FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-142.336.748Alınan Faiz13.466Faiz Ödemeleri-2.855.035FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI150.940.330Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit151.717.517Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-777.187YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.762.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.762.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 5.762.013Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 5.762.013Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri6 1.848.261Diğer Alacaklar5 15.786Finansal Varlıklar14 140.308.996TOPLAM VARLIKLAR147.935.056YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar165.937TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)165.937TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)147.769.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)9 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-3.171.211Katılma Payı İhraç Tutarı (+)151.717.517Katılma Payı İade Tutarı (-)-777.187TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)9 147.769.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 13.466Temettü Gelirleri34.936Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -85.197Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-2.855.035Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 89.869ESAS FAALİYET GELİRLERİ-2.801.961Yönetim Ücretleri7 -154.297Saklama Ücretleri7 -10.524Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -3.734Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -186.965Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -6.060ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-369.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.171.211NET DÖNEM KARI (ZARARI)-3.171.211DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-3.171.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934788BIST