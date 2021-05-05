***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-64.227.168Net Dönem Karı (Zararı)-1.096.418NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER261.820Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -810.401Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.072.221İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-63.130.750Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler115.768İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-63.246.518FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-63.965.348Alınan Faiz10 810.401Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.072.221FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.033.379Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit126.285.683Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-59.252.304YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.806.211NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.806.211DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 2.806.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 2.806.211Finansal Varlıklar14 63.246.518TOPLAM VARLIKLAR66.052.729YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 115.768TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)115.768TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)65.936.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-1.096.418Katılma Payı İhraç Tutarı (+)126.285.683Katılma Payı İade Tutarı (-)-59.252.304TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 65.936.961Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 810.401Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 -590.389Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar-1.072.221Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 31.561ESAS FAALİYET GELİRLERİ-820.648Yönetim Ücretleri7 -167.374Saklama Ücretleri7 -15.579Denetim Ücretleri7 -7.670Kurul Ücretleri7 -2.682Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -42.708Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -6.223ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-242.236ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.062.884FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-33.534NET DÖNEM KARI (ZARARI)-1.096.418DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DE -1.096.418http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934789BIST