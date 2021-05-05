***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2021 19:48
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.227.168
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.096.418
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
261.820
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -810.401
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.072.221
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-63.130.750
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
115.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-63.246.518
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-63.965.348
Alınan Faiz
10 810.401
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.072.221
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
67.033.379
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
126.285.683
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-59.252.304
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.806.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.806.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 2.806.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 2.806.211
Finansal Varlıklar
14 63.246.518
TOPLAM VARLIKLAR
66.052.729
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 115.768
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.768
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.936.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.096.418
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
126.285.683
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-59.252.304
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8 65.936.961
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 810.401
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 -590.389
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-1.072.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 31.561
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-820.648
Yönetim Ücretleri
7 -167.374
Saklama Ücretleri
7 -15.579
Denetim Ücretleri
7 -7.670
Kurul Ücretleri
7 -2.682
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -42.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -6.223
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-242.236
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.062.884
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-33.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.096.418
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DE -1.096.418
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934789
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