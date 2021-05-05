***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
05.05.2021 20:08
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.267.441 -14.888.312
Net Dönem Karı (Zararı)
35.482.352 14.664.604
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.390.551 -6.306.834
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.748.494 -1.132.315
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.603.844 -5.174.519
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-38.213 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.214.911 -29.552.916
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.779.387 86.203
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.237.623 -2.806.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.231.921 -26.832.851
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.876.890 -21.195.146
Alınan Temettü
38.213 0
Alınan Faiz
10 3.748.494 1.132.315
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.603.844 5.174.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.180.881 37.178.863
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 118.458.856
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-78.180.881 -81.279.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.913.440 22.290.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.913.440 22.290.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.063.363 26.772.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 4.149.923 49.063.363
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 4.149.923 49.063.363
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 2.779.387
Diğer Alacaklar
5 2.072 2.072
Finansal Varlıklar
14 42.557.893 34.325.972
TOPLAM VARLIKLAR
46.709.888 86.170.794
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 3.327.231 89.608
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.327.231 89.608
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.382.657 86.081.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
8 86.081.186 34.237.719
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
35.482.352 14.664.604
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 118.458.856
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-78.180.881 -81.279.993
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.382.657 86.081.186
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
10 3.748.494 1.132.315
Temettü Gelirleri
38.213
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 33.169.064 11.744.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
2.603.844 5.174.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 366.330 -2.557.099
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
39.925.945 15.494.654
Yönetim Ücretleri
7 -884.932 -711.149
Saklama Ücretleri
7 -138.444 -75.136
Denetim Ücretleri
7 -5.580 -5.348
Kurul Ücretleri
7 -19.754 -13.047
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -140.672 -17.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -3.254.211 -7.935
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.443.593 -830.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.482.352 14.664.604
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
35.482.352 14.664.604
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
35.482.352 14.664.604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934798
BIST