***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.014.941Net Dönem Karı (Zararı)2.690.728NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.200.563Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10 -971.202Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.229.361İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-34.705.669Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler567.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-35.272.806FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-35.215.504Alınan Faiz10 971.202Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.229.361FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.105.458Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit33.105.458YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.090.517NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.090.517DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİDÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 1.090.517Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 1.090.517Finansal Varlıklar14 35.272.806TOPLAM VARLIKLAR36.363.323YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar5 567.137TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)567.137TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.796.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)8 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.690.728Katılma Payı İhraç Tutarı (+)33.105.458Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)8 35.796.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri10 971.202Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar10 205.354Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar2.229.361Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11 207ESAS FAALİYET GELİRLERİ3.406.124Yönetim Ücretleri7 -120.451Saklama Ücretleri7 -40.326Denetim Ücretleri7 -7.896Kurul Ücretleri7 -4.653Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri7 -4.864Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler7,11 -537.206ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-715.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.690.728NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.690.728DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.690.728http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934769BIST